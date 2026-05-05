Joves d'instituts de Terrassa viatgen a Mauthausen per fer memòria dels deportats als camps nazis

Terrassa commemora aquest 5 de maig el Dia d'Homenatge als espanyols deportats i morts a Mauthausen i en altres camps, coincidint amb el 81è aniversari de l'alliberament dels camps nazis. La ciutat ha preparat una programació centrada en la memòria democràtica i adreçada als joves, que té com a actes centrals una expedició d'estudiants a Àustria i una exposició fotogràfica.
El tret de sortida de la commemoració es va donar aquest dilluns a les 19 hores al saló de sessions de l'Ajuntament amb l'acte institucional d'acomiadament de l'expedició. La regidora de Memòria Democràtica, Montserrat Caupena, va lliurar la bandera de Terrassa a l'alumnat, que va interpretar l'himne dels deportats, El Cant dels Aiguamolls.
La delegació viatjarà del 8 a l'11 de maig per participar en els actes internacionals impulsats per l'Amical de Mauthausen. El grup està format per 16 persones en total: dotze alumnes de quatre instituts de la ciutat (Can Roca, Montserrat Roig, Pere Viver i Torre del Palau) acompanyats per un docent de cada centre educatiu.
La regidora ha destacat que "la participació de l'alumnat en aquests actes contribueix a reforçar el compromís de la ciutat amb la preservació de la memòria democràtica i la transmissió dels valors de defensa dels drets humans". Caupena també ha assenyalat que "és una manera que les noves generacions coneguin de primera mà els espais de la deportació i prenguin consciència de la necessitat de preservar el record de les víctimes i de treballar col·lectivament perquè fets com aquests no es tornin a produir".
Homenatge als espais de la deportació
Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte pedagògic impulsat per l'Ajuntament de Terrassa i l'Amical de Mauthausen per promoure la implicació dels joves en la recuperació de la memòria històrica. Durant la seva estada, el grup farà diverses visites a espais de repressió nazi. El 8 de maig visitaran el castell de Hartheim, l'estació de Mauthausen i la casa d'Anna Pointner.
L'endemà, 9 de maig, es desplaçaran al camp d'Ebensee, als túnels i al Memorial de Gusen, on retran homenatge als deportats republicans espanyols. Els actes internacionals centrals tindran lloc el 10 de maig al camp de Mauthausen, amb homenatges als diferents col·lectius deportats, seguits d'una visita guiada al mateix recinte el dia 11 de maig.
Exposició fotogràfica a la Biblioteca Central
Paral·lelament al viatge, la Biblioteca Central de Terrassa acull una exposició fotogràfica que s'inaugura el mateix 5 de maig i que es podrà visitar fins al 15 de maig. La mostra recull imatges realitzades per joves de la ciutat durant una expedició anterior als camps de Mauthausen i Gusen. El projecte inclou 20 fotografies de l'Institut-Escola Pere Viver, sota el títol Crònica d'un cor de pedra, i una proposta formada per cinc roll-ups de l'INS Can Roca. L'objectiu d'aquesta mostra és oferir una mirada jove i compromesa que convidi a la reflexió sobre les conseqüències del nazisme.