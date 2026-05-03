Golejada del San Cristóbal per certificar la permanència una temporada més

El San Cristóbal ha golejat l'Europa B i s'ha assegurat la permanència a la categoria una temporada més. En un encontre molt complet, els de Cristian García han superat per 4 a 0 a l'Europa B, que arribava en un gran estat de forma al municipal de Ca n'Anglada. La pròxima jornada, la darrera de la lliga de la Tercera Federació d'enguany per als parroquials, jugarà al camp del Manresa, amb res en joc per a cap dels dos equips.
La primera meitat ha sigut molt profitosa per a un San Cristóbal seriós i ben posicionat. Ha començat dominant el joc i, en el minut 7, s'ha avançat en el marcador. Ha sigut en un llançament de falta des de gairebé la línia de fons que ha executat Àlex Fernández amb precisió i enganyant a tothom. S'esperava una centrada del centrecampista egarenc, però ha optat per llançar directament a porteria i ha sorprès el porter visitant.
L'Europa B ha reaccionat i ha tingut la pilota, si bé sense arribades clares. Els de Cristian García han sabut contemporitzar, però sense oblidar-se en cap moment d'atacar. A poc de la mitja hora de joc, Pedro Cancelo, després d'una recuperació de pilota d'un company, ha gaudit d'una bona ocasió, però ha xutat massa alt.
I un minut més tard d'aquesta opció dels visitants, els parroquials han aconseguit el 2 a 0, en un fora de banda que ha acabat centrant Salva Torreño i que Mario Cantí, de cap, ha creuat la pilota a dins de la porteria dels graciencs. Amb aquest resultat, els barcelonins han intensificat el control, però no han pogut crear ocasions per marcar fins al tram final d'aquest primer temps.
Pedro Cancelo, de nou, i en una jugada individual, ha engaltat un tir amb fam de gol que el porter local Carles Segura ha desviat a córner. En el temps afegit, Jordi Ranera ha pogut fer el tercer per als parroquials, en una acció dins de l'àrea que ha resolt amb una sensacional rematada de rabona que ha acabat impactant en el travesser de la porteria de l'Europa B.
A la segona meitat, l'Europa B ha sortit disposat a manar de nou, encara que no ho ha tingut fàcil davant d'un San Cristóbal molt compacte. A més, en el minut 61, Adrià Alsina ha rebut una pilota en llarg i, quan ha entrat dins de l'àrea, amb un xut ras, ha superat al porter Damià Ferrando i ha establert el 3 a 0 per als terrassencs.
Dos minuts més tard, Guillem ha vist la targeta vermella i els de Cristian García s'han quedat amb deu jugadors. Els visitants han incrementat el seu domini i han disposat d'una gran ocasió en una bona jugada de l'equip que ha culminat Marc Fuster amb una rematada al travesser. Fins a la conclusió del matx, els graciencs han tingut la pilota, però els locals s'han sabut defensar i, fins i tot, han fet el 4 a 0, en una falta que ha provat Héctor Parrado i que ha acabat rematant de cap Marc Río.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño, Max Llovera, Ricki, Paul, Guillem, Àlex Fernández (Carlos Olmo, m. 46), Bafode (Héctor Parrado, m. 46), Mario Cantí (Hugo García, m. 66), Adrià Alsina (Mor Diop, m. 75) i Jordi Ranera (Marc Río, m. 79).