Club Egara i Atlètic guanyen i tenen la "final-four" femenina a tocar

La dinovena jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina ha apropat el Club Egara i l'Atlètic a la disputa de la "final-four". Les seves dues victòries, combinades amb la derrota del Júnior per 3 a 1 a San Sebastián de los Reyes davant del Sanse Complutense deixen l'Egara tercer i virtualment classificat amb 42 punts i l'Atlètic quart amb 39. Només el Júnior, que té 33 punts, els podria prendre el lloc. Club de Campo i Sanse Complutense, primer i segon, estan ja classificats.
L'Atlètic no ha tingut problemes per golejar el cuer, Castelldefels, a Can Salas, per 5 a 1. Sofía Rogoski ha inaugurat el marcador al minut 2 i Mar Sola ha fet el segon de penal-córner abans d'acabar el primer quart. Elisabet Vilella ha retallat distàncies per al Castelldefels de penal al minut 19, però les de Sílvia Bonastre han reaccionat a la segona meitat i han completat la golejada amb gols de Núria Carles d'stroke, de nou Rogoski i la irlandesa Aoife Taaffe.
El Club Egara, per la seva banda, ha fet també la feina a Bidebieta davant la Real Sociedad. S'ha imposat per 0 a 2 gràcies als gols de Mireia Herrero al minut 20 i de la capitana Berta Muñoz de penal al 40.
A la part baixa de la taula, el CD Terrassa ha caigut per 2 a 0 a Madrid davant del líder, el Club de Campo. Les d'Stefi Piris han fet un molt bon partit i han aguantat els tres primers quarts, però han acabat cedint. Lucía Abajo ha marcat al minut 45 i Cayetana del Real al 46. Les de les Pedritxes segueixen penúltimes amb 5 punts, a dos de distància del cuer, el Castelldefels.