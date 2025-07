Descobrint esports a cada cantonada

La Festa Major compta amb diversos eixos vertebradors. Un d’ells és l’esportiu. Us proposem una ruta per totes les activitats que es poden trobar entre dissabte i diumenge. Arranquem la ruta pel poliesportiu de la Maurina, on entre les 9 i les 13 hores podreu participar o veure en directe l’onzè torneig de dobles de tennis Ciutat de Terrassa. Al costat, a la piscina de la Maurina, tenen lloc batejos i sessions de busseig per a persones amb discapacitat. Baixant fins a la plaça del Progrés, podrem admirar les màquines de l’exposició de motos i bicicletes Montesa. El pavelló del CN Terrassa acull durant tot el dia la tercera edició del torneig de voleibol mixt.

D’11 a 13 hores, el pavelló de Can Jofresa acull el festival de festa major del Kimura Gym. Al pla de Cal Guardiola, el gimnàs Mugendo ens ofereix la possibilitat d’aprendre tècniques de combat. En paral·lel, el Sant Llorenç KC ens descobreix un esport cent per cent terrassenc, el korfbal.

Després de dinar, al carrer de Sant Quirze, el Club d’Escacs Barad acull un campionat de partides ràpides. De 17.30 a 19.30, el Gimnàstic Terrassa ofereix una exhibició de parkour al Torrent de les Bruixes, al parc de Vallparadís.

A les 18 començarà als jardins de la Casa Alegre una agradable passejada en bici pels carrers del centre. Mitja hora més tard, a la plaça de les Teixidores hi haurà una exhibició de combats i un taller de defensa personal de jiu jitsu. Per anar fent gana per al sopar, tornarem a agafar la bici per participar en la Pedalada Nocturna de 15 quilòmetres que donarà la volta a la ciutat. El punt de trobada és a la plaça de Zamenhof.

Diumenge començarem a Can Jofresa, on l’Handbol Terrassa ens convida a partir de les 9 hores al seu torneig de 4x4. A la mateixa hora, el CN Terrassa posa en marxa el 3x3 de bàsquet.

Tot seguit, fins a les 14, el Social acollirà l’onzè torneig d’Escacs Blitz. Fins a les 20 hores, per als amants de l’escalada, la seu del Centre Excursionista, al carrer de Sant Llorenç, obre les seves portes per mostrar-nos la seva exposició i el seu nou rocòdrom.

Un torneig de hockey i un altre de BMX

El CD Terrassa organitza fins diumenge la 24a edició del Torneig Europeu d’Escoles de Hockey (TEEH). Amb més de 800 participants, 78 equips i una vintena de clubs, el TEEH 2025 mostrarà a la ciutat el millor hockey formatiu del continent. També en el marc de la Festa Major, el Club BMX Terrassa organitza entre avui i demà el Campionat d’Espanya de BMX, amb la presència dels millors “riders” de tot l’Estat.

Un munt de ciclistes i un monoplaça

Aquest matí, els carrers de la ciutat es tornaran a omplir de ciclistes que completaran els 10 quilòmetres de recorregut de la 36a edició de la tradicional Pedalada Popular. Ciclistes de totes les edats se citaran a la plaça de Ricard Camí per completar un recorregut no competitiu que els durà fins al Pla del Castell, al parc de Vallparadís, on es podran refrescar. Enguany s’hi afegirà un cotxe ecoRacing dissenyat i construït per estudiants de l’Eseiaat de la UPC. Ahir a la tarda ja s’hi havien inscrit 300 participants. S’espera que s’incrementi, ja que les inscripcions es podran completar fins avui abans de les 10 hores. L’ús de casc serà obligatori per als menors de 16 anys i recomanat per a tothom.

El millor bàsquet terrassenc, a l’Sferic

En les darreres edicions de la Festa Major es van celebrar diferents partits amistosos de veterans. Enguany, la ciutat estrena una nova proposta: un partit All Star mixt que aplegarà els millors jugadors i jugadores sènior de la ciutat.

La cita és diumenge a les 19 hores al pavelló de l’Sferic. Serà una barreja de bàsquet, ciutat i solidaritat. L’”All Star” Terrassa 2025, que neix, de la mà de l’associació Bàsquet Terrassa Base (BTB) amb la voluntat de convertir-se en una cita anual, té una finalitat cent per cent solidària. La recaptació que s’obtingui de la venda d’entrades (s’ha establert un preu popular de 5 euros) i del servei de bar es destinarà a la lluita contra el càncer infantil a través de l’associació Policías x Valientes.

El partit tindrà un format ben innovador: es jugaran vuit quarts en lloc dels quatre habituals. Els dos equips mixtos s’enfrontaran en períodes alterns (noies primer, nois després). També hi haurà concursos d’habilitat, música, animació i sortejos per al públic. El protagonisme del bàsquet s’estén al torneig 3x3 de Festa Major, també organitzat pel Bàsquet Terrassa Base. Aquesta competició es desenvoluparà demà entre les 9 i les 19 hores al pavelló del CN Terrassa.

Cercant vocacions en tir amb arc i esgrima

La Festa Major suposa una magnífica oportunitat per apropar-se a esports minoritaris, diferents dels que habitualment practiquem i consumim. És el cas de dues antiquíssimes disciplines que es practiquen a la nostra ciutat. Una d’elles és el tir amb arc, una disciplina que combina habilitat i precisió. Els dos clubs de la ciutat, el Draco Sagittariis i el Club Arquers Terrassa, ens conviden aquest dissabte, de 10 a 13, a provar què se sent en llançar una fletxa contra una diana. Es pot triar entre el carrer de Salmerón, 43, o la zona esportiva de Can Jofresa.

Del tir amb arc a l’esgrima. Aquest dissabte, a partir de les 18 hores, la plaça del Progrés acollirà un taller i una exhibició d’una de les més nobles disciplines esportives, l’esgrima. Els tiradors del Club d’Esgrima Ciutat de Terrassa exerciran d’amfitrions dels que vulguin iniciar-se en el món de l’esgrima, per interès o només per curiositat. Si bé altres anys s’havia celebrat per Festa Major una competició improvisada entre els tiradors de l’entitat, la gran novetat d’enguany és que tothom podrà practicar aquest esport.