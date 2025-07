La Cursa camina cap als 700 participants

Una de les grans cites esportives de la Festa Major és la Cursa Atlètica Popular que se celebra dissabte a la tarda. A diferència de les 44 primeres edicions de la prova, la d’enguany no serà competitiva. Així ho han decidit els organitzadors, el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT).

S’ha apostat per un plantejament més inclusiu, obert a tots els participants. Cadascú podrà anar al seu ritme, corrent o fins i tot caminant. La cursa infantil, d’1,5 quilòmetres, arrencarà a les 19.15 hores. Hi haurà medalla per a tots els atletes. L’edat màxima per a participar-hi són 13 anys. Mitja hora després, a les 19.45, es donarà la sortida de la cursa d’adults. La meta s’instal·larà, com és habitual, a la plaça de Ricard Camí.

Les inscripcions avancen a bon ritme i s’ha superat ja el nivell de participació de la temporada passada, quan l’atleta terrassenc Jaume Leiva es va adjudicar la seva catorzena victòria amb un registre de 18 minuts i 36 minuts. Leiva, que és fora de viatge, no podrà participar en l’edició d’aquest any de la cursa. Tot i que no hi haurà classificacions ni medalles, aquells atletes que vulguin podran completar els 6 quilòmetres del recorregut cercant el seu millor registre. Les inscripcions prèvies es van tancar en 635 atletes. Es tracta d’una molt bona xifra, especialment tenint en compte que en l’edició de l’any passat amb prou feines es van superar els 400 atletes inscrits. Fins uns minuts abans de la prova, tots aquells que ho desitgin es podran inscriure. Els organitzadors esperen que se superi, de llarg, la barrera dels 700 inscrits.

El recorregut

La cursa gran sortirà de la plaça de Ricard Camí i enfilarà la rambla d’Ègara en sentit nord. Es trencarà a la dreta pel passeig del 22 de Juliol en sentit est. Els atletes baixaran pel carrer de Salmerón per desembocar a l’avinguda de Jacquard.

Seguiran per la carretera de Castellar fins a la plaça de la Dona, on enllaçaran de nou amb el passeig del 22 de Juliol. Començarà llavors el descens, per la rambla d’Ègara fins al carrer del Pare Llaurador, on giraran a l’esquerra per agafar la rambla d’Ègara de pujada fins a la plaça de Ricard Camí.

Tal com explicaven els organitzadors, la cursa d’aquest 2025 servirà de termòmetre per acabar-se de decidir per un format o altre.