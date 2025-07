Júlia Vilaseca, campiona d'Europa sub-16 amb la selecció espanyola de waterpolo

La jugadora terrassenca del Club Natació Terrassa Júlia Vilaseca s'ha proclamat campiona d'Europa sub-16 amb la selecció espanyola femenina de waterpolo, que ha signat una trajectòria impecable a la competició celebrada a la capital turca, Istanbul.

El combinat dirigit per Bea Espinosa ha assolit la medalla d'or gràcies a una gran victòria a la final davant de Grècia per 19 gols a 13. Espanya ha mostrat un domini total al llarg del torneig i s'ha mostrat clarament superior als seus rivals.

Júlia Vilaseca ha tingut un paper destacat, especialment en el duel de semifinals contra Itàlia, on va signar tres gols decisius en un duel molt intens. L'egarenca va liderar la reacció de l'equip espanyol després d'un inici complicat, anotant dues dianes clau en el primer quart per igualar el marcador a quatre i una tercera a menys de tres minuts per al final (12-10), que va encarrilar l'accés a la final.