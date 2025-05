Difícil doble sortida a Madrid per a un Club Egara en ratxa

Cinc equips per a quatre places. Aquesta és la premissa que regirà les quatre darreres jornades de la lliga de Divisió d’Honor femenina. Les dues primeres es disputaran aquest cap de setmana. Els tres equips terrassencs jugaran els partits fora de casa.

El Club Egara és segon amb 36 punts i l’Atlètic quart amb 34. Ambdós necessiten sumar el màxim de punts per assegurar-se la seva presència a la “final-four” dels dies 31 de maig i 1 de juny al Martí Colomer. El CD Terrassa, per la seva banda, és novè amb 19 punts, ja sense exigències ni per dalt ni per baix.

El Club Egara visita dissabte a les 13 hores el camp del líder, el Club de Campo, en un matx que serà la reedició de la passada final de la Copa de la Reina, on les de Joan Vidal es van proclamar campiones després de guanyar per “shoot-outs” el passat 30 de març al Pla del Bon Aire. Al duel de la primera volta, per contra, les madrilenyes es van imposar per 1 a 3. L’Egara és l’equip més en forma de la lliga. És l’únic que ha guanyat els quatre darrers partits.

Menys exigent es presenta la visita de diumenge a les 11 hores al camp d’un Sanse Complutense que ja va perdre per 2 a 3 al Pla del Bon Aire.

L’Atlètic, a pels sis punts

Més assequibles semblen els dos desplaçaments de l’Atlètic, que continua sense poder comptar amb la seva defensora Jordina Gibert. El conjunt de Jordi Carrera visitarà dissabte a les 12 hores Bidebieta per enfrontar-se a una Real Sociedad que és sisena i que va empatar a un gol al Josep Marquès a la primera volta. Diumenge a les 11, l’Atlètic es desplaçarà a Santander per jugar contra el Sardinero, penúltim i virtualment condemnat a disputar la promoció de permanència.

D’altra banda, el CD Terrassa, que ha guanyat dos dels seus darrers quatre compromisos de lliga, intentarà escalar posicions a la taula classificatòria. Afronta dos desplaçaments assequibles, davant dels mateixos rivals que l’Egara. Dissabte a les 11 hores rebrà el Sardinero i diumenge a les 12 s’enfrontarà a la Real Sociedad. Contra les càntabres va guanyar per 2 a 1 a casa, però davant les donostiarres va perdre per 1 a 2.