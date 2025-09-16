Divisió d'Honor "B": el Vallès s’estrena a la lliga empatant amb el Valencia a Can Salas

Cap dels dos equips terrassencs que militen a la lliga de Divisió d’Honor “B” femenina no va poder aconseguir la primera victòria de la temporada. Tots dos jugaven com a locals, però el Vallès va empatar a dos gols amb el Valencia, mentre que el Club Egara es va veure sorprès pel Málaga Rincón de la Victòria, que es va imposar per 0 a 1 al Pla del Bon Aire.
El teló de la categoria de plata del hockey femení espanyol es va obrir al camp Josep Marquès per al Vallès Esportiu que entrena Joan Segura. En un partit força equilibrat, les egarenques i les valencianes, que van participar en la passada edició de la “final-four” pel títol de lliga al Martí Colomer, van lluitar de valent per sumar el primer triomf de l’exercici. Va ser el Vallès el que es va posar per davant en el marcador al minut 21 gràcies a un stroke transformat per Anna Barba.
Va buscar més gols el conjunt de Can Salas, però el Valencia es defensava bé i buscava les seves opcions jugant a la contra. Amb el mínim avantatge per a les locals es va arribar al descans. La igualtat va continuar al tercer període. El Vallès anava per davant en el marcador i se sentia còmode, però les valencianes continuaven amenaçant.
Un doblet insuficient
Encara no s’havia complert el primer minut del quart període quan la visitant Ainoa Civera va fer el gol de l’empat. En menys de dos minuts arribarien dos gols més, que deixarien el partit ja sentenciat. Només 20 segons després d’encaixar l’1 a 1, Anna Barba va anotar el seu segon gol. L’avantatge, però, va durar ben poc per a les terrassenques, ja que un minut més tard, Martina Santos va establir el 2 a 2 definitiu.
A l’altre grup, el Club Egara es va veure sorprès per un debutant a la categoria, el Málaga Rincón de la Victoria. Les andaluses van aprofitar un llançament de penal-córner transformat per Naomi Vera per posar-se per davant en el marcador. Ho van intentar les de Santi Amat, però el marcador ja no es va moure.
Només el Vallès va guanyar a la Divisió d'Honor "B" masculina
A la Divisió d’Honor “B” masculina, només el Vallès va guanyar. Es va imposar per 1 a 2 a Getxo davant del segon equip del Jolaseta gràcies a un gol de penal de Bernat Roset i a un stroke transformat per Oriol Campos. El Línia 22 es va estrenar perdent per 4 a 1 a Madrid davant la Real Sociedad 1927. A l’altre grup, el Pedralbes va caure per 3 a 2 en la reedició de la final de la lliga i el Rimas va perdre per 6 a 4 a Castelldefels.