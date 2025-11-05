Musta Chadlioui júnior, semifinalista a l’Europeu d’Armènia

El boxejador terrassenc Musta Chadlioui júnior està disputant aquesta setmana el Campionat d’Europa juvenil de la Confederació Europea de Boxa (EUBC) que es disputa a Yerevan, la capital d’Armènia. Competeix en la categoria jove (17-18 anys), El púgil del Boxing Terrassa Club, que acaba de fer 18 anys, és un dels integrants de la selecció espanyola, en els 67 quilos de pes.
Dilluns, el terrassenc va eliminar a la primera ronda, els vuitens de final, al boxejador georgià Gigi Nonikashvili per un contundent resultat de 5 punts a 0.
Aquest dimecres ha disputat el combat corresponent als quarts de final d’aquest Campionat d’Europa i s'ha tornat a imposar, també per un resultat de 5 a 0, a l’escocès Arthur Machland. L’egarenc ha compensat la seva menor envergadura física gràcies a la seva rapidesa de mans, el que li ha permès puntuar una vegada i una altra sense que Machland pogués imposar el seu jab i mantenir la distància.
Gràcies a aquest segon triomf consecutiu, Musta Chadlioui júnior s'ha classificat per a les semifinals de l’Europeu júnior. Tornarà a boxejar divendres. No ho tindrà gens senzill, ja que el seu proper rival és un púgil armeni, que comptarà amb el suport dels seus aficionats. La final està prevista per a aquest cap de setmana.