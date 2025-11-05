Saps quan feia que el San Cristóbal no marcava sis gols?

La golejada del San Cristóbal del passat diumenge a casa contra el Mollerussa va suposar tres punts molt necessaris per als de Cristian García. Els parroquials es van imposar per 6 a 3 en un encontre amb una alta efectivitat realitzadora. Marcar sis gols no és una fita molt corrent i, al cap i a la fi, l’última vegada que l’equip terrassenc va aconseguir-ho va ser fa set temporades, quan la categoria encara es denominava Tercera Divisió.
Va ser el 12 de maig de 2019, en el municipal de Ca n’Anglada i contra el Santfeliuenc. Llavors, l’entrenador dels parroquials era Oliver Ballabriga i el resultat final va ser de 6 a 2. Els autors dels gols del conjunt parroquial van ser Víctor Morales, que va aconseguir dues dianes, el defensa Álex Alba, Kevin Alarcón i l’actual jugador del Terrassa FC Mario Domingo. L’altra diana va ser en pròpia porteria del visitant Adrià García.
El San Cristóbal va marxar al descans amb un 4 a 0 a favor i, si bé el Santfeliuenc va retallar distàncies a la represa amb dos gols, va tornar a incrementar la seva renda fins al 6 a 2 definitiu. Aquella temporada, el conjunt terrassenc va finalitzar la lliga a l’onzena posició de la classificació, amb 48 punts, lluny de les places de descens directes, que van ocupar FE Grama, Santboià, Ascó i Martinenc.
Alguns anys abans, concretament a la temporada 2011-2012, i quan el San Cristóbal militava a la Primera Catalana, també va assolir guanyar un encontre marcant sis gols en el seu camp. Va ser el 22 d’abril de 2012, contra el Júnior, amb un marcador final de 6 a 0 per als locals. L’altre partit en què els parroquials van obtenir una golejada clara, llavors per 5 a 1, va ser a la temporada 2021-2022, contra l’Ascó, a qui va superar per 5 a 1, amb gols d’Óscar Sierra, Aarón Bocardo, Mario Domingo i dos de David Toro.
Entre els més realitzadors
Gràcies a les sis dianes que va fer la passada jornada, el San Cristóbal es troba entre els equips més realitzadors del grup cinquè de la Tercera Federació. Els de Cristian García, en les nous jornades celebrades, ha marcat 15 gols, els mateixos que tres equips situats a la part alta de la classificació com són Cornellà, l’Hospitalet i FE Grama. D’altra banda, hi ha la part negativa, ja que els parroquials estan entre els tres equips més golejats, amb 17 gols en contra, juntament amb Europa “B” i Mollerussa.