L’Egara serà segon si derrota al Polo

Aquest dijous a les 20.30 hores, el Club Egara rebrà al Pla del Bon Aire el líder de la lliga, un RC Polo que no coneix la derrota en aquesta competició. Ha guanyat sis dels set partits que ha disputat i ha empatat l’altre, precisament el de la darrera jornada, quan va igualar a un gol a San Sebastián de los Reyes davant d’un Sanse Complutense que ocupa la segona posició de la classificació amb només un punt menys que els homes que prepara el terrassenc Ramon Sala.
El partit, que s’havia d’haver jugat el 12 d’octubre, en la cinquena jornada, es va ajornar a causa de la participació del conjunt barceloní a la primera fase de l’Euro Hockey League que el Polo va acollir a les seves instal·lacions i de la qual va quedar prematurament eliminat. Es jugarà finalment aquest vespre.
Quan s’han de disputar encara les tres darreres jornades de la primera volta, el matx d’avui al Pla del Bon Aire és de vital importància per als dos conjunts, especialment per als terrassencs, que si guanyen abandonaran la sisena posició i se situaran segons, empatats a 18 punts amb el Sanse Complutense, però amb millor “goal-average”. Si empaten seran cinquens, amb els mateixos 16 punts que Atlètic i Júnior, mentre que si perden continuaran sisens, però ja a set punts del Polo.
Andrew Wilson, expectant
Conscient de la importància del matx, l’entrenador de l’Egara, Andrew Wilson, no es refia gens dels barcelonins. “Es tracta d’un partit importantíssim per a nosaltres. Necessitem seguir sumant punts per acostar-nos als equips de dalt i situar-nos en una bona posició de cara a la disputa de la Copa del Rei i també a la ‘final-four’ pel títol.
L’Egara està signant un excel·lent inici de temporada. Ha guanyat cinc dels set partits que ha disputat fins ara. N’ha perdut dos, ambdós a casa, per 2 a 4 contra el Sanse Complutense i per 1 a 4 davant l’Atlètic en el derbi de fa deu dies.
El Club Egara acumula 24 gols, dos més que el Polo, però també n’ha encaixat 14, per només 5 dels barcelonins.