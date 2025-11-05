Rentada de cara per al Circuit de Ciclisme

El Circuit Municipal de Ciclisme de Terrassa es troba immers en un procés de renovació integral de les seves instal·lacions, el primer des que va obrir les portes ara fa 23 anys. Després de més de dues dècades sense actuacions rellevants, l’equipament afronta una nova etapa de la mà de l’Escola de Ciclisme Vallès, l’entitat que el gestiona des de fa vuit mesos.
Les primeres actuacions ja estan en marxa. S’ha començat amb la neteja intensiva de les herbes que havien envaït part de l’asfalt, oferint una imatge de deixadesa. El treball l’estan duent a terme els serveis municipals. Permetrà recuperar espais i també millorar la seguretat de l’entorn. El següent pas serà la renovació de l’enllumenat. Se substituiran els llums actuals per altres de tecnologia LED, que és més eficient i ofereix una millor visibilitat nocturna. Aquesta mateixa setmana s’ha començat a fer l’estudi lumínic.
Paral·lelament, l’Escola de Ciclisme Vallès està pendent de rebre una subvenció de 75.000 euros (50.000 de manera imminent) per part de la Diputació de Barcelona. Aquests fons formen part d’un pla d’ajudes per adequar els circuits de les comarques de Barcelona en el marc de l’arribada del Tour de França l’estiu vinent a Barcelona.
Aquesta dotació econòmica permetrà millorar l’asfalt, actualment amb esquerdes visibles, així com el desenvolupament d’activitats de promoció del ciclisme. Entre les iniciatives previstes hi ha classes d’iniciació amb escoles, cursos per a dones, adults i gent gran, en col·laboració amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT), el darrer gestor de la instal·lació.
BTT, ciclocròs i gravel
A banda del ciclisme en pista, el circuit acollirà també un nou espai específic per a la pràctica de BTT, ciclocròs i gravel o ciclisme d’aventura. Permetrà donar resposta a la demanda creixent i ampliarà la seva funcionalitat. El projecte forma part del Pla Director de l’Esport.
Tant l’EC Vallès com l’Ajuntament volen seguir dotant de contingut el circuit, convertint-lo en un espai de referència per al foment del ciclisme tant a la ciutat com a la resta del territori. Durant la Festa Major, per exemple, el circuit jugarà un paper destacat en la propera Pedalada Popular de Festa Major. El circuit acollirà la sortida o l’arribada d’aquesta emblemàtica activitat.