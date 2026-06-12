Dos terrassencs, cara a cara a la final de la Champions de waterpolo

Aquest dissabte a les 21 hores se celebrarà a la ciutat maltesa de Gzira la gran final de la Champions League de waterpolo. Per primera vegada en tota la història, dos waterpolistes terrassencs es veuran les cares en la lluita pel més important títol continental de waterpolo a nivell de clubs. Es tracta de dos waterpolistes formats al planter del CN Terrassa: Bernat Sanahuja i Álvaro Granados.
Només tres equips espanyols han aixecat el títol: CN Barcelona (1982), CN Catalunya (1995) i Barceloneta (2014).
Bernat Sanahuja defensarà el casquet del CN Atlètic Barceloneta davant d'un Pro Recco italià que té com a principal figura el també atacant Álvaro Granados. Tots dos buscaran la seva primera Champions League de waterpolo.
Barceloneta i Pro Recco es van classificar per a la final en batre a semifinals al Ferencvaros de Budapest i a l'Olympiacos grec. Els mariners, que només han guanyat una Champions en tota la seva història, la de l'any 2014, van derrotar a la tanda de penals als hongaresos després que el temps reglamentari acabés amb empat a nou gols. A la tanda de penals, els de Fran Fernández es van imposar per 4 a 2.
El Ferencvaros, un equip plagat d'estrelles, ha guanyat les dues darreres edicions de la competició, disputades també a Malta, així com la del 2019. Sanahuja va signar dues assistències. No va estar encertat en atac, ja que no va poder marcar en cap dels seus set llançaments a porteria. Quan faltaven 39 segons, els hongaresos manaven per 8 a 9. Va aparèixer llavors l'italià Alessandro Velotto, màxim anotador del matx, per marcar i forçar els penals.
El Pro Recco busca la seva dotzena Champions
D'altra banda, el conjunt de la ciutat de Recco, a l'est de Gènova, va imposar-se per sis gols de diferència (19-13) a l'equip del Pireu, que buscava el seu tercer títol després dels aconseguits els anys 2002 i 2018. El Pro Recco és el gran dominador de la Champions. Ha guanyat un total d'11 edicions, nou d'elles en aquest segle, entre els anys 2003 i 2023.
En la semifinal de dijous al vespre, Álvaro Granados va ser un dels màxims golejadors del partit amb quatre dianes de nou llançaments i també quatre assistències. Aquest dissabte a les 21 hores, Granados buscarà davant del seu exequip la seva primera Champions, que seria la dotzena del colós italià. Intentarà impedir-ho el seu amic i company de selecció Bernat Sanahuja, que busca també el seu primer títol europeu.