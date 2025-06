El Borac de Bòsnia i Hercegovina anuncia el fitxatge de Siereveld

L'equip bosnià del FK Borac Banja Luka, el principal club de futbol de la República Srpska d'aquell país, ha anunciat la contractació del defensa neerlandès del Terrassa FC Gylermo Siereveld. A la seva pàgina web, el club que juga a la lliga Premier de Bòsnia i Hercegovina ha informat que "Gylermo Siereveld és un nou membre de la nostra família futbolística, procedent del Terrassa FC". A més, el FK Borac Banja Luka ha publicat declaracions del defensor dels Països Baixos dient que "no vaig tenir molts dilemes quan vaig rebre la trucada de Banja Luka i vaig acceptar l'oferta de Borac".

Siereveld, que encara tenia contracte en vigor amb el club terrassista, que no s'ha pronunciat sobre aquest tema, també ha declarat a la pàgina web del club de Bòsnia que "soc conscient que el club celebra el seu centenari l'any que ve i que l'objectiu per a la nova temporada és guanyar tots els trofeus. Per a mi, és un nou repte i estic desitjant que comenci la temporada. Vull aportar tot el meu granet de sorra a l'equip i celebrar junts al final". Siereveld ha signat un contracte de dos anys amb opció a una pròrroga. Caldrà saber en quines condicions marxa del Terrassa FC el defensa i si hi haurà una compensació econòmica pel mig.