El CD Terrassa s'apunta el primer assalt per a la permanència

El CD Terrassa s'ha endut el primer envit del "play-out" després d'imposar-se per un contundent 4 a 1 al Jolaseta a les Pedritxes. Les de Stefi Piris han deixat el primer partit per a la permanència a la Divisió d'Honor femenina de hockey, pràcticament resolt al descans i agafen avantatge en una eliminatòria que es decidirà el pròxim cap de setmana a Getxo. Si les terrassenques vencen en el segon encontre a domicili, hauran certificat la salvació i continuaran una temporada més a la màxima categoria. En cas de derrota, hi hauria un tercer partit de desempat, també a les instal·lacions del conjunt basc.
Les de les Pedritxes han sortit amb empenta, si bé no han pogut avançar-se en el marcador fins poc abans de la finalització del primer quart, amb un gol de penal-córner per part de la uruguaiana Florencia Peñalba. En el segon quart, el CD Terrassa ha continuat amb el seu afany atacant i ha aconseguit dues dianes. Primer ha marcat Catalina Goldschmidt, en el minut 23 de partit i, sis minuts més tard, Carla Deyà ha establert el 3 a 0, resultat amb què s'ha arribat al descans.
Lluny de conformar-se amb aquest còmode resultat, les de Piris han mantingut la seva intensitat i, en el minut 6 del tercer quart, la centrecampista argentina Ana Paula Riera ha aconseguit el 4 a 0, en un llançament de stroke. El Jolaseta ha reaccionat, tot i que el marcador era molt complicat per als seus interessos i, uns minuts abans de la conclusió d'aquest tercer quart, ha retallat distàncies amb el 4 a 1, obra de Caterina Biondi. En el darrer quart, no hi ha hagut novetats i el conjunt terrassenc ha conservat el resultat i ha sumat el primer triomf d'aquesta eliminatòria.