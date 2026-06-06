El Circuit Municipal de Ciclisme de Terrassa acull dues proves destacades de base

Aquest diumenge, el Circuit Municipal de Ciclisme de Terrassa serà l’escenari d’una doble cita especial amb la celebració del Campionat de Catalunya de Cronogimcana i la segona i definitiva jornada de la Diada del Contrarellotgista, dues de les competicions més destacades del calendari català de ciclisme de base. Al voltant d’un centenar d’infants participaran en les proves programades, una xifra que supera tant els registres de la temporada passada com els de la primera jornada de la Diada del Contrarellotgista disputada aquest any, que va reunir 89 participants.
La competició començarà a les 10 hores amb la disputa del Campionat de Catalunya de Cronogimcana, una prova on els joves ciclistes demostraran les seves habilitats tècniques sobre la bicicleta per intentar aconseguir el títol de campió de Catalunya de la seva categoria. Cap a les 11.30 hores, es disputarà la Diada del Contrarellotgista, una competició que permet als més petits experimentar una de les disciplines més espectaculars del ciclisme professional. Les categories de promoció competiran per parelles, mentre que els infantils ho faran en equips de tres corredors.
L’acte comptarà amb la presència confirmada del president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, que visitarà per primera vegada el Circuit Municipal de Ciclisme de Terrassa. Durant la seva visita podrà conèixer de primera mà les millores realitzades a la instal·lació i els projectes de futur que s’estan treballant per continuar ampliant l’oferta ciclista de la ciutat. Entre aquests projectes destaca la voluntat de construir un espai específic per a la pràctica del ciclocròs, BTT i gravel.
Dotze corredors
Pel que fa a la participació local, l’Escola de Ciclisme Vallès disposarà de dotze corredors en competició. Entre els principals candidats, cal destacar la presència del terrassenc Àlex Hernández, dominador de la Copa Catalana de carretera en categoria principiant, així com l’aleví Aniol Gil, que parteix entre els favorits després d’haver aconseguit la tercera posició en aquesta mateixa prova la temporada passada.