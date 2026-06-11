Esports

El Club Egara acull divendres un concert en homenatge a Pau Dinarès

L'organitza l'associació DINA35 i hi actuaran artistes emergents del panorama català

  • L'associació DINA35 es va presentar en societat el passat mes de maig -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de juny de 2026 a les 13:50
Actualitzat el 11 de juny de 2026 a les 13:52

Les instal·lacions del Club Egara acolliran divendres a les 20 hores el concert solidariPit i Collons”, organitzat per l’associació DINA35.

Es tracta d’un esdeveniment benèfic que neix amb l’objectiu de recordar i homenatjar l’exjugador de l’Egara 1935. Els beneficis es destinaran íntegrament a la investigació de l’osteosarcoma mitjançant un projecte de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Les entrades valen 15 euros, per bé que se’n poden pagar 30, 45 o la quantitat que es desitgi com a donació.

Hi actuaran diversos artistes i músics vinculats al panorama emergent català, com la banda Orella d’Ós, Maria Prata, Martina Morán, Quim Anglada, Arnau Prats, Oriol Ventura, Roc Badia i Eloy Núñez. L’esdeveniment compta amb el suport del Club Egara.

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