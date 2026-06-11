El Club Egara acull divendres un concert en homenatge a Pau Dinarès

Les instal·lacions del Club Egara acolliran divendres a les 20 hores el concert solidari “Pit i Collons”, organitzat per l’associació DINA35.\r\n\r\nEs tracta d’un esdeveniment benèfic que neix amb l’objectiu de recordar i homenatjar l’exjugador de l’Egara 1935. Els beneficis es destinaran íntegrament a la investigació de l’osteosarcoma mitjançant un projecte de l’Hospital Sant Joan de Déu.\r\n\r\nLes entrades valen 15 euros, per bé que se’n poden pagar 30, 45 o la quantitat que es desitgi com a donació.\r\n\r\nHi actuaran diversos artistes i músics vinculats al panorama emergent català, com la banda Orella d’Ós, Maria Prata, Martina Morán, Quim Anglada, Arnau Prats, Oriol Ventura, Roc Badia i Eloy Núñez. L’esdeveniment compta amb el suport del Club Egara.\r\n