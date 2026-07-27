Terrassa guanya 87 empreses el segon trimestre i supera els 80.000 assalariats

L'estructura productiva egarenca i l'ocupació han anat a l'alça entre els mesos de març i juny. Segons recull l'informe del Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat sobre l'evolució del mercat de treball el segon trimestre del 2026, Terrassa va arribar a meitat d'any amb més empreses i treballadors que tres mesos abans.
El nombre total d'empreses ocupadores ha arribat a les 5.572. S'ha incrementat en 87, un 1,59% respecte del primer trimestre. De fet, la xifra ha augmentat en els quatre grans sectors d'activitat econòmica, en especial a la construcció, passant de 781 a 821 negocis (+40; +5,12%), i els serveis, pujant de 4.058 a 4.102 (+44; +1,08%). L'agricultura n'ha guanyat un i ha arribat a deu. Mentrestant, la indústria n'ha sumat dos (+0,31%) i ha assolit les 639 empreses.
En la comparativa interanual, el resultat també es positiu, amb un creixement d'un 1,24% i 68 empreses, però la radiografia, en aquest cas, és força diferent. L'augment general s'explica per l'increment d'un 3,14% en els serveis, que el segon trimestre del 2025 tenia només 3.977 empreses i ara en són 81 més; ja que la resta de sectors han anat a la baixa.
L'estructura productiva de Terrassa representa el 21,51% de la vallesana i el 2,21% de la catalana.
En el capítol de treballadors, la progressió impregna tant els autònoms com els assalariats.
Els treballadors per compte propi a 30 de juny eren 13.575, 90 més que el 31 de març (+0,67%) i 140 més que un any abans (+1,04%). L'agricultura s'ha anat mantenint en 30, mentre que la indústria ha tornat als 1.155 de fa un any després que el primer trimestre pugés fins als 1.160. La construcció n'ha sumat 20 en tres mesos i ha arribat als 2.170 però s'ha quedat 10 per sota dels del segon trimestre del 2025. En els serveis, en canvi, l'avançament no s'ha truncat: el segon trimestre del 2025 eren 10.070, el primer trimestre d'enguany 10.145 i ara 10.220.
Actualment, Terrassa ocupa la cinquena posició en nombre d’autònoms per darrere de Barcelona, Sabadell, l'Hospitalet de Llobregat i Badalona i per davant de Lleida.
Els assalariats és l'indicador que ha prosperat més, superant els 80.000. Segons l'informe del Servei d'Estudis, els treballadors amb lloc de feina a Terrassa han arribat a 80.360, un 3,12% més (+2.435) que al primer trimestre i un 3,20% (+2.495) en la comparativa interanual.
Els augments relatius més importants són a la construcció, que ha tancat el segon trimestre d'enguany amb 7.755 assalariats, un 13,88% més que el primer trimestre i un 15,57% més que fa un any. En nombres absoluts, destaquen els serveis, amb 61.975 treballadors, 1.330 més que al març (+2,19%) i 1.395 més que el juny de l'any passat (+2,30%). En l'agricultura han passat de 60 l'any passat a 80 el primer trimestre i 85 el segon i en la indústria han oscil·lat de 10.515 a 10.390 i després a 10.545.
Així les coses, els assalariats que treballen a Terrassa representen el 21,14% dels de la comarca i el 3,22% dels de la província.
L'estudi destaca com a sectors creixents el segon trimestre la construcció d'immobles, amb 610 llocs de treball nets generats, el comerç al detall (440), les activitats especialitzades de la construcció (330), les activitats sanitàries (265) i els serveis a edificis i jardineria (235). Com a sectors decreixents menciona l'educació, amb 440 llocs de treball nets destruïts, les activitats esportives i d'entreteniment (-40), les activitats immobiliàries (-25), les indústries del paper (-25) i les activitats de creació artística i arts escèniques (-20).