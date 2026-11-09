El CN Terrassa cau a la piscina del CN Mataró

Esports

Els de Sergi Mora se situen sisens amb 18 punts, a 12 del líder, Barceloneta

  • El CN Terrassa s'ha situat sisè, tres punts per sota de les posicions de -

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de novembre de 2026 a les 13:20
Actualitzat el 09 de novembre de 2026 a les 14:42

El CN Terrassa va encaixar la quarta derrota de la temporada en la seva visita a la piscina del CN Mataró, on els maresmencs es van imposar per 15 gols a 13. El primer quart va ser de clar domini dels locals (6-3), però el conjunt que prepara Sergi Mora es va refer al segon període (1-5) i es va arribar al descans amb un 7 a 8 favorable als terrassencs. Queda una sola jornada per tancar la primera volta de la competició.

A la represa, la igualtat va continuar sent la tònica. El parcial va ser de 4 a 4. Es va entrar als vuit minuts decisius amb un 11 a 12 favorable als de Mora. Els maresmencs, però, van reaccionar i van signar un parcial de 4 a 1 que els va acabar donant la victòria.

Aquesta derrota deixa el CN Terrassa en la sisena posició amb un balanç de sis victòries i quatre derrotes. Els egarencs tenen els mateixos punts que el Mataró, que és cinquè. Estan a tres punts de distància de les posicions de "play-off".

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