El terrassenc Sergio Lobera torna a la banqueta de l’AD Ceuta amb l’objectiu d’aconseguir la permanència

El terrassenc Sergio Lobera torna a la banqueta de l’AD Ceuta FC. El club nord-africà ha anunciat oficialment l’acord amb el tècnic egarenc perquè es faci càrrec del primer equip fins al final de la present temporada, amb l’opció de prorrogar el contracte una campanya més. Lobera arriba amb la missió de redreçar la trajectòria de l’equip i aconseguir la permanència, després de la destitució de José Juan Romero.
El canvi a la banqueta arriba després de la contundent derrota per tres gols davant el Còrdova, un resultat que ha deixat el Ceuta en una situació molt delicada, amb només cinc punts i ocupant l'última posició de la classificació. Abans de concretar l'arribada de Lobera, també havia sonat el nom de Sandoval com a possible substitut.
Per a l'entrenador terrassenc, aquesta incorporació representa un retorn a una casa que ja coneix. Lobera va dirigir el conjunt blanc durant la temporada 2011-2012 i ara torna al club amb el repte d'evitar el descens. Segons ha explicat l'entitat, des del primer moment va mostrar una predisposició total per assumir el càrrec i va demostrar tenir un coneixement ampli del club, de la ciutat i de la plantilla.
A les files del Ceuta hi juga el futbolista terrassenc Albert Caparrós, conegut com a "Capa".
Una trajectòria amb experiència internacional
Després de la seva primera etapa a Ceuta, Sergio Lobera va fer el salt al futbol professional espanyol al capdavant de la UD Las Palmas. Durant dues temporades consecutives va aconseguir classificar el conjunt canari per als "play-off" d'ascens a Primera Divisió.
Posteriorment, va iniciar una extensa trajectòria internacional. Aquests anys va dirigir el Moghreb Atlético de Tetuán, del Marroc, amb el qual va arribar als quarts de final de la Champions League africana. Més endavant va aterrar a l'Índia per entrenar el FC Goa, amb el qual va conquerir la Supercopa del país.
La seva carrera va continuar al Mumbai City FC, club vinculat al City Football Group, on va aconseguir el títol de Lliga. Després va dirigir el Sichuan Jiuniu xinès, també dins l'òrbita d'aquest grup empresarial, abans de viure la seva última experiència professional a la banqueta de l'Odisha FC, de la Superlliga índia.
David Polaco, segon entrenador
Lobera no arriba sol a aquesta nova etapa. El tècnic terrassenc ha volgut comptar amb persones de confiança i amb coneixement del club per configurar el seu equip de treball. David Polaco, amb qui va coincidir durant la seva etapa de formació a La Masia, serà el segon entrenador.
La resta del cos tècnic mantindrà una part important de la seva estructura. Reda continuarà com a entrenador de porters, Luis Enrique Ramos serà el preparador físic i Ezequiel Gómez i Raúl Alcázar seguiran al capdavant de l'anàlisi tàctica.
Amb aquesta aposta, l'AD Ceuta confia en l'experiència del tècnic egarenc i en el seu coneixement de l'entitat per capgirar la situació esportiva. El primer objectiu de Sergio Lobera és clar: sumar punts com més aviat millor i conduir l'equip cap a la permanència.