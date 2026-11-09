Torna la Fira d’Ocupació ActiVallès: 25 empreses busquen treballadors a Terrassa

La Cambra de Comerç de Terrassa reunirà aquest dijous 25 empreses i entitats que busquen talent en la tercera Fira d’Ocupació ActiVallès. La jornada permetrà a les persones que busquen feina entrar en contacte amb els responsables de selecció, lliurar-los el currículum i conèixer les oportunitats laborals disponibles. La convocatòria es podrà seguir per internet, de les 8 a les 18 hores, mentre que l’activitat presencial tindrà lloc de 9.30 a 13.30 hores a la seu de l’entitat.
La participació serà gratuïta i estarà oberta a persones de totes les edats, malgrat que la iniciativa s’emmarca en el programa Talento Joven de la Cámara de Comercio de España, cofinançat pel Fons Social Europeu. Les empreses participants seran principalment del territori, tot i que també hi haurà grans companyies amb delegacions a la demarcació.
El format híbrid permetrà ampliar les possibilitats de contacte entre candidats i ocupadors. Les persones que hi participin presencialment podran conèixer directament els responsables de selecció i presentar-los el currículum. A través de la plataforma digital, podran crear un perfil professional, consultar les vacants i enviar les seves candidatures.
La tercera convocatòria arriba després de l’edició del maig, que va registrar 705 persones inscrites i una estimació de més de 1.500 connexions entre les ofertes de les empreses i els perfils dels candidats.
La coordinadora de programes de formació de la Cambra de Terrassa i responsable de la fira, Lucía Carmona, destaca que la iniciativa consolida el paper de l’entitat en la formació, l’ocupació i la inserció laboral. També posa en valor la col·laboració amb altres institucions del territori per afavorir l'accés al mercat de treball.
Intel·ligència artificial i preparació d’entrevistes
La programació inclourà dues xerrades pràctiques per reforçar les eines de les persones que busquen feina. La primera, a les 10.30 hores, abordarà l'ús dels recursos digitals i la intel·ligència artificial en els processos de recerca laboral. Amb el títol "Eines i noves tecnologies en la recerca de feina", anirà a càrrec de Francesc Jerez, tècnic de gestió d’ocupació de Rubí Forma, i Marta Mortés, orientadora i formadora de la Cambra de Terrassa.
A les 12 hores serà el torn de "Com afrontar amb èxit una entrevista de feina", una sessió impartida per Mortés i Gemma Badia, tècnica d’ocupació de Foment de Terrassa. La proposta oferirà estratègies per preparar aquestes trobades amb les empreses i afrontar-les amb més autoconfiança.
La indústria també tindrà protagonisme amb una activitat impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per apropar les professions industrials al jovent. De 10 a 13 hores, el taller "No puc escapar de la indústria" permetrà descobrir diferents ocupacions del sector mitjançant ulleres de realitat augmentada.
La inscripció a la Fira d’Ocupació ActiVallès és gratuïta i està oberta a persones de totes les edats.