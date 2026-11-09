Terrassa és de novel·la negra: “Mai es pot subestimar el lector, no el podem enganyar”

El veterà escriptor Josep Gòrriz i Verdú ha rebut el Premi a la Millor Trajectòria en les Lletres Catalanes, atorgat durant la tercera edició de Crim i Misteri, el festival de novel·la negra de Terrassa, que aquest any ha arribar a la tercera edició i ha omplert l'Auditori Terrassa d'autors, debats i públic que ha pogut departir amb escriptors. L'estudiant terrassenca Eire Tapia Viaño ha guanyat el premi al Millor Relat Curt Negre Jove. “Mai es pot subestimar el lector, no el podem enganyar”, va apuntar Gòrriz.
El certamen, organitzat per l’associació Objetivo Más Letras, es va obrir amb una taula rodona celebrada aquest divendres passat a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT), però el gruix de les activitats es va dur a terme dissabte a l'Auditori, tot plegat amb la participació d'autors com Benito Olmo, Sònia Guillén, Pere Cervantes, Mònica Bofill, Oriol Canals, Maribel Torres o Rafa Melero, el forense Narcís Bardalet o els periodistes Jordi Grau i Tura Soler.
El festival ha comptat amb el suport institucional de l’Ajuntament de Terrassa, la Generalitat de Catalunya i entitats de la ciutat com el Club Natació Terrassa o l’Ateneu Terrassenc. Durant la jornada de dissabte també es va resoldre el joc intergeneracional T-Crime que s’ha desenvolupat durant les darreres setmanes a la ciutat i consistent a investigar un assassinat simulat a la Plaça Vella.
Els organitzadors de l'esdeveniment han destacat el caràcter de trobada del festival "al voltant d’un gènere que manté un estat de salut molt sòlid en l’espectre literari actual" i consideren que aquesta cita anual ja està consolidada i compta "amb un públic fidel". La convocatòria "ha estat un èxit" i ha permès als lectors "apropar-se als autors i altres professionals per conèixer les seves reflexions sobre el gènere"
Estrena
Divendres, la BCT va viure l’estrena del festival amb una taula de debat dedicada a "L'escena del crim traslladada a la ficció". El debat, moderat per l’autor i
periodista Xavi Villalvilla, va comptar amb la participació de les terrassenques Sònia Guillèn i Mònica Bofill i dels també autors Rafa Melero i Nacho Herrero.
Dissabte, l’Auditori Municipal va celebrar una jornada amb cinc taules temàtiques més al voltant del gènere negre i amb la participació d’escriptors, escriptores i especialistes.
Almudena Almagro, comissària del festival, i Joan Salvador Fabregat, tinent d’alcalde i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual de l’Ajuntament de Terrassa, van ser els encarregats d’inaugurar la jornada i donar pas a tot el programa. L’alcalde, Jordi Ballart, també va acudir al festival durant el matí.
El "true crime", els personatges LGTBIQ+ en el gènere negre, la victimologia o les característiques del gènere del misteri van ser alguns dels temes tractats a les taules de debat, amb autors experts que van aprofundir-hi, compartint les seves experiències com a escriptors i responent les preguntes d’un públic actiu.
Mentre Narcís Bardalet afirmava que “la mort instantània no existeix", doncs "després sempre passen coses en els cossos”, Tura Soler va reivindicar el periodisme "de foc lent", perquè "hi ha molt periodisme precipitat i de repetició”.
“Les dones hem de tirar endavant com som, no repetint el model masculí. Així intento crear el personatge de la meva detectiu privada”, va indicar Maribel Torres. “Mai es pot subestimar el lector, no el podem enganyar”, va apuntar Gòrriz.
Un dels moments esperats de dissabte va ser el lliurament dels tres premis que ha convocat el festival. Josep Gòrriz, escriptor i professor jubilat, va guanyar el Premi a la Millor Trajectòria en les Lletres Catalanes. Eire Tapia, estudiant terrassenca, va obtenir el guardó a Millor Relat Curt Negre Jove. L’Ateneu Terrassenc i el Club Natació Terrassa van patrocinar i lliurar els premis, respectivament, i van destacar l’aposta del festival per la literatura i la cultura.
Mentre Narcís Bardalet afirmava que “la mort instantània no existeix", doncs "després sempre passen coses en els cossos”, Tura Soler va reivindicar el periodisme "de foc lent", perquè "hi ha molt periodisme precipitat i de repetició”
El tercer premi va ser a l’equip guanyador de T-Crime, la nova iniciativa del festival que ha consistit en un joc intergeneracional per resoldre un crim a la ciutat durant el darrer mes. Els cinc equips participants han anat recollint pistes durant les darreres setmanes per esbrinar què va passar cert dia de 1914
Més activitats
A més de les jornades principals a la BCT i l’Auditori, Crim i Misteri Terrassa ha inclòs altres iniciatives i activitats. Les biblioteques municipals han organitzat activitats al voltant del gènere negre i amb la participació de clubs de lectura i altres propostes.
Des del 2 fins al 14 de novembre, Crim i Misteri i el Banc de Sang de Terrassa han col·laborat també per animar a la donació de sang a MútuaTerrassa. Els donants registrats durant dues setmanes entraran també en el sorteig d’un lot de llibres que es donarà a conèixer a les xarxes socials d'Objetivo Más Letras.