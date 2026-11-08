El San Cristóbal no aixeca cap i torna a caure

El San Cristóbal ha tornat a perdre, en aquesta oportunitat en el camp del Vilassar de Mar. Els de Cristian García, cuers de la classificació, han caigut per 2 a 0 contra el penúltim, que ha sabut aprofitar les seves ocasions de gol. La pròxima jornada, els parroquials visitaran el Cerdanyola, en un partit previst per a diumenge, a les 12 hores.
Els parroquials han començat millor i, en el minut 3, Pime ha aconseguit marcar, però l'àrbitre ha invalidat l'acció per fora de joc. Els egarencs han continuat controlant la situació i Cristian González, en el minut 14, i en una acció individual, ha acabat amb un xut que ha sortit per sobre del travesser. El San Cristóbal semblava més a prop del gol quan, en la primera jugada d'atac, ha arribat l'1 a 0 per als locals.
Master ha rematat una centrada d'un company i ha superat al porter Carles Segura. Els visitants han reclamat una falta sobre Campano, però l'àrbitre no ho ha vist de la mateixa manera. Els de Cristian García han reaccionat i han gaudit d'una bona opció per empatar, però ha mancat encert. I, a un minut per al descans, el Vilassar ha ampliat la seva renda, en un contraatac que ha culminat d'Àlex Gonpi.
La segona meitat no ha començat de manera positiva per al San Cristóbal amb la senyalització d'un penal que els jugadors parroquials han considerat com a molt discutible. Carles Segura, no obstant això, ha evitat el tercer dels maresmencs amb una sensacional aturada. Això ha esperonat als de Cristian García, que han buscat un gol que els donés esperances de, com a mínim, tenir la igualada a l'abast.
En el minut 67, i després d'una bona jugada d'Àlex Fernández, Pime ha engaltat una bona rematada que el porter local Mora ha salvat a la mateixa línia de gol. Més tard, Cristian ha provat un xut que ha sortit fora per ben poc. El capità Mario Cantí també ho ha intentat, uns minuts després, però el seu tir no ha arribat al seu destí per uns centímetres. Fins a la conclusió, els terrassencs han insistit, però els hi ha faltat la punteria necessària.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Raúl Lordán, Campano, Ricki, Carlos Olmo, Miguel, Baba, Mario Cantí, Cristian González i Pime. A la represa han entrat: Àlex Fernández, Paul, Jordi Ranera i Marc Río.