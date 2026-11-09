Mentors per impulsar el futur de 40 joves de Terrassa

Un total de 40 joves de Terrassa participen aquest curs 2026-2027 en el programa de beques de la Fundació Impulsa, que acompanya estudiants de Formació Professional de 13 territoris catalans. En conjunt, l'entitat dona suport a 382 joves, 21 més que el curs anterior. Aquest novembre, la fundació ha començat a presentar les noves parelles de mentoria que acompanyaran els participants durant els pròxims dos anys.
Les trobades constitueixen el primer espai compartit entre els joves, coneguts com a Impulsers, i els voluntaris que els faran de mentors. L'objectiu és que es coneguin, posin en comú les seves expectatives i comencin a construir una relació de confiança que es mantindrà al llarg de dos cursos.
Enguany, la Fundació Impulsa ha introduït un canvi en l'organització d'aquestes presentacions. En lloc de concentrar-les en un únic acte multitudinari, ha optat per celebrar diverses sessions en grups reduïts a cadascun dels territoris. El nou format facilita la participació i permet dedicar més temps a la coneixença entre les parelles, amb el suport de l'equip tècnic de l'entitat.
Les sessions inclouen dinàmiques per trencar el gel i exercicis de reflexió sobre la relació que estan a punt d'iniciar. Abans de descobrir qui serà el seu mentor o mentorat, cada participant escriu què li agradaria aprendre de l'altra persona i què voldria transmetre-li en aquesta primera trobada. Després, una activitat els permet trobar la seva parella i compartir aquestes primeres impressions.
A partir d'aquí, acorden un objectiu comú, la manera com es comunicaran i quan es tornaran a trobar. També repassen els compromisos i els límits de la mentoria per establir des del principi quin és el paper de cadascú.
Els voluntaris disposen, a més, del Kit de Mentoria, una eina amb orientacions, recursos i activitats per a les diferents etapes del procés, des de les primeres trobades fins al tancament de la relació. Durant tot aquest període també compten amb l'acompanyament de l'equip tècnic de la fundació.
Presència en 13 territoris
La mentoria és una de les peces del programa d'acompanyament que la Fundació Impulsa ofereix als joves durant els estudis de Formació Professional. Els mentors hi aporten temps, escolta i experiència, mentre que l'equip psicopedagògic de l'entitat dona suport al desenvolupament de les relacions.
A banda de Terrassa, on hi ha 40 estudiants becats, el programa arriba a Sabadell (45), Osona (88), la Garrotxa (33), el Moianès (27), el Berguedà (24), el Bages (24), el Baix Empordà (24), l'Anoia (15), el Gironès (19), la Selva (13), el Pla de l'Estany (12) i l'Alt Penedès (18).