L'Atlètic no passa de l'empat davant del Tenis de Santander

En partit corresponent a la vuitena jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina, l'Atlètic Terrassa ha empatat a un gol aquest diumenge al camp Josep Marquès davant del Tenis de Santander. En un duel molt renyit i disputat, els homes d'Albert Lis s'han avançat en el marcador al minut 8 gràcies a un stroke transformat per Oriol Campos. Cinc minuts més tard, l'argentí Joaquín Puglisi ha establert un 1 a 1 que resultaria ja definitiu.
Ambdós equips han disposat d'algunes ocasions per desfer la igualada, però no hi ha hagut ja més gols. Els de Can Salas són setens amb 13 punts.
Per la seva banda, el CD Terrassa no ha pogut sumar cap punt al camp de l'RC Polo de Barcelona i ha caigut de la primera a la segona posició. Jan Lara ha fet el 0 a 1 al minut 8, però el local Matías Barón ha empatat dos minuts més tard. Quan faltaven menys de dos minuts per acabar, Nico Laplaza ha establert el 2 a 1 definitiu a favor del conjunt que entrena el terrassenc Ramon Sala.
D'altra banda, el Club Egara va golejar ahir sense problemes el FC Barcelona per 6 a 0 al Pla del Bonaire. Ton Morán va obrir el marcador al minut 12 en transformar un llançament de penal-córner. Els blaugrana van resistir fins al tram final del tercer quart, quan Pol Torres va fer, també de penal, el segon gol. Dos minuts després, Marco Aguirregomezcorta va anotar el 3 a 0. La rendició definitiva va arribar al darrer acte, quan Àlex Broto i de nou Torres, de penal, i Aguirregomezcorta van situar el 6 a 0 definitiu a l'electrònic. L'Egara és sisè amb 13 punts.