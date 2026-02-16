El CN Terrassa cau per 7 a 11 en el derbi comarcal de waterpolo

El CN Terrassa va perdre de quatre (7-11) en el derbi comarcal de la catorzena jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina davant del CN Sabadell i s'ha acomiadat de la lluita per les tres primeres posicions. Es manté en quarta posició amb els mateixos 27 punts que el cinquè classificat, el CN Mataró. Egarencs i maresmencs lluitaran per la darrera plaça que dona accés als "play-off" pel títol. Les tres primeres semblen assegurades per a Barceloneta, Sabadell i Barcelona, que estan empatats a 39 punts.
El Natació va entrar bé al derbi, amb gols de Gerard Cuacos i Marc Salvador en els quatre primers minuts. Martín Famera va retallar distàncies, però Nacho Bargalló va trigar poc a fer el 3 a 1. Abans d'acabar el primer quart, Jack Stewart va fer el 3 a 2.
Al segon quart, Óscar Blasco va ampliar l'avantatge fins al 4 a 2. Rafael Saboya va perdonar un penal per als sabadellencs abans que Cuacos anotés un 5 a 2 que donava esperances als de Mora. A 43 segons pel descans, l'ex del Natació Alberto Barroso va retallar distàncies, però Albert Sabadell va anotar el 6 a 3 quan en faltaven 15.
Canvi de decoració
Tot va canviar a la represa. El Sabadell va millorar en atac i els terrassencs només van poder anotar un gol en els dos darrers períodes, per vuit del seu etern rival. Als de Mora se'ls van apagar les llums. Dos gols de Sergi Cabanas i dos més de Saboya van servir als de Quim Colet per donar la volta al marcador gràcies al parcial de 0 a 4, situant-se amb un 6 a 7 favorable. Lars Ten Broek va fallar un penal per als egarencs abans que Saboya fes el 6 a 8. Va retallar distàncies Nacho Bargalló (7-8), deixant el duel amb opcions de cara al darrer període.
Però el Sabadell va continuar molt fort, tant en defensa com en atac. Dos gols més de Saboya i un de Kanstantsin Averka van tancar un parcial de 0 a 3 que va dur el matx al 7 a 11 definitiu.