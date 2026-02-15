El Terrassa FC no aprofita les seves ocasions i no passa de l'empat a zero

No ha pogut ser i el Terrassa FC, tot i que ha tingut prou ocasions per guanyar, ha acabat empatant a zero davant de l'Atlètic Lleida. Els d'Oriol Alsina han sigut superiors la gran major part de l'encontre, però els hi ha mancat efectivitat davant de la porteria contrària. El pròxim diumenge, a les 17 hores, el conjunt terrassista tornarà a jugar a l'Estadi Olímpic, davant del Castellón "B".
La primera meitat no hi ha hagut gols tot i que el Terrassa FC ha gaudit de bones opcions i els visitants també han tingut una bona ocasió per estrenar el marcador de l'Estadi Olímpic. El joc dels d'Alsina ha merescut més que finalitzar aquest primer temps amb un empat sense gols, però la manca d'encert ho ha impedit. Només començar, i després d'un llançament de córner, Isma ha rematat de cap i la pilota ha impactat en un defensa. S'ha demanat penal per unes possibles mans que l'àrbitre de l'encontre no ha considerat com a tal.
Els locals han dominat amb molta vocació atacant i, en el minut 6, Van den Heerik ha servit a Sergio Cortés, que s'ha trobat la intervenció del porter visitant Pau Torres. Tres minuts més tard, i en una acció de Nahuel per la banda esquerra, de nou ho ha intentat Sergio Cortés, però en aquest cas la pilota ha anat al pal de la porteria del conjunt lleidatà. Jaime Barrero, en un córner directe, ha fet estirar al porter visitant i, en la següent acció ofensiva dels egarencs, Van den Heerik no ha pogut rematar en condicions una assistència prometedora de Nahuel.
L'Atlètic Lleida, que només ho havia intentat amb un xut molt innocent de Jaume Pascual, s'ha espavilat durant uns instants i ha estat a punt d'avançar-se en una rematada de cap de Quim Utgés que ha refusat Marcos Pérez amb una aturada salvadora marca de la casa. El Terrassa FC no ha trigat gaire a recuperar el pes del partit i Nahuel ha fet una centrada molt perillosa que no ha trobat rematador. Sergio Cortés, després d'un llançament de cantonada ha tornat a posar a prova a Pau Torres, que ha atrapat el seu llançament.
En els primers minuts de la represa, l'Atlètic Lleida ha sortit amb més energia i ha creat algunes arribades que no han acabat en gol. Quim Utgés ha protagonitzat una entrada per la banda esquerra que no ha trobat a cap company que la rematés i Nil Sauret ha provat un xut que Marcos Pérez ha controlat sense complicacions.
De nou, els d'Alsina han restablert el guió de la primera meitat i han passat a dominar el partit. Mario Domingo, en dues oportunitats, no ha pogut encertar amb els seus xuts i també s'ha apuntat a la festa Larrauri, que ha entrat per Gil Muntadas, però el seu intent ha sortit per sobre del travesser de la porteria visitant.
En línies generals, el Terrassa FC ha manat la resta de partit, encara que amb poques aproximacions destacades per trencar l'empat. En el tram final s'ha animat en aquest sentit i Mario Domingo ha volgut sorprendre a Pau Torres amb un xut que el porter dels lleidatans ha aturat. La contesta dels visitants no s'ha fet esperar i Moró Sidibé ha xutat perquè Marcos Pérez refusés a pilota i, una mica més tard, Quim Utgés, de cap, ha tornat a trobar-se amb la magnífica intervenció del porter terrassista. També ha salvat al seu equip Pau Torres, amb una bona aturada després d'una rematada de cap de Van den Heerik. Bilal també ha xutat i Marcos Pérez ha rebutjat la pilota.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Beamonte, Schouten (Álvaro Martín, m. 75), Mario Domingo, Josemi (Larry, m. 60), Jaime Barrero, Gil Muntadas (Larrauri, m. 60), Sergio Cortés, Nahuel i Van den Heerik.