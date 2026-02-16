L'equip femení del CN Terrassa es desfà del cuer a domicili

Sense sorpreses en la represa del CN Terrassa de la lliga de Divisió d'Honor femenina de waterpolo. El conjunt que entrena Xavi Pérez no va tenir rival a la piscina del cuer, un Waterpolo Iruña que ha perdut els 12 partits que ha disputat fins ara. Les egarenques es van imposar sense problemes per un contundent marcador de 7 a 20. El marcador va ser gairebé un calc del 20-6 del primer partit de lliga entre egarenques i navarreses.\r\n\r\nAquest dimecres, el CN Terrassa rebrà el CN Mataró en partit corresponent a la tretzena jornada de lliga, que es disputarà a la piscina de l'Àrea Olímpica. Es tracta d'un duel vital per la tercera posició, ja que les maresmenques són terceres amb 31 punts i les egarenques quartes amb 27. \r\n\r\nEl Natació va jugar a plaer durant la primera meitat a Pamplona. Es van imposar per 0 a 4 en el primer quart i per 0 a 5 en el segon. A la represa, el 0-9 que registrava l'electrònic ho deixava ja tot sentenciat. El Waterpolo Iruña, però, va saber maquillar el marcador al tercer acte amb un 6-5. Per si hi havia dubtes, les de Pérez van tancar el quart període amb un 1 a 6.\r\n\r\nFins a deu waterpolistes del CN Terrassa van anotar. Irene Casado va aconseguir sis dianes en aquest primer enfrontament de la segona volta del campionat.\r\n