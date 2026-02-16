El terrassenc Oriol Salvador es penja el bronze a l'Europeu de hockey sala

El Júnior de Sant Cugat va fer història el passat diumenge en penjar-se la medalla de bronze al Campionat d'Europa de hockey sala que va organitzar a casa. El terrassenc Oriol Salvador és el capità del conjunt santcugatenc, que ha tancat una espectacular temporada de hockey sala després d'adjudicar-se el Campionat de Catalunya i aconseguir també el bronze en el Campionat d'Espanya celebrat fa un parell de setmanes a Ourense.
L'equip dirigit per Fede González va signar una excel·lent fase de grups, imposant-se per 7 a 1 a l'Old Georgians anglès, per 7 a 5 al Harvestehuder alemany, que acabaria sent el subcampió, i per 4 a 0 al Klub Zelina croat. Els santcugatencs van caure a semifinals per 0 a 2 a la tanda de "shoot-outs" davant d'un Amsterdam que s'acabaria proclamant campió. El matx va acabar amb empat a cinc gols. En l'altra semifinal, el Harvestehuder va eliminar per 8 a 4 el Royal Leopold belga.
En el duel pel tercer lloc, el Júnior es va imposar per 5 a 4 al Royal Leopold, penjant-se una històrica medalla de bronze europea. L'Amsterdam es va proclamar campió en batre a la final disputada a Sant Cugat per 7 a 4 al Harvestehuder alemany, cinc vegades campió d'Europa.
Fins ara, només l'Atlètic ha aconseguit proclamar-se campió d'Europa de hockey sala, l'any 1999 a Lille. Acumulen també dues plates (el 2002 a Terrassa i el 2020 a Colònia) i un bronze, el 2001 a la ciutat suïssa de Werringen. Per la seva banda, el Club de Campo madrileny va ser subcampió d'Europa l'any 2009 a Rüsselsheim am Main (Alemanya) i acumula també dos bronzes. El CD Terrassa i el Club Egara tenen un bronze cadascun i el Complutense dos.