L'Oradea romanès, rival del CN Terrassa als vuitens de final de l'Euro Cup

L'equip masculí del CN Terrassa ja té rival per als vuitens de final de l'Euro Cup de waterpolo, la segona competició continental en importància. Els de Sergi Mora han quedat aparellats amb el CSM Oradea de Romania, que arriba procedent de la Champions. El partit d'anada es disputarà la setmana vinent, el dimecres 25 de febrer, mentre que el duel de tornada tindrà lloc el dissabte 7 de març a la piscina de l'Àrea Olímpica de Terrassa. El sorteig s'ha celebrat aquest dilluns a Zagreb.
Oradea és una ciutat que supera els 200.000 habitants, situada al nord-oest de Romania, a tocar de la frontera hongaresa. La temporada 2026-2027, l'equip romanès es va proclamar subcampió de l'Euro Cup en caure a la final davant del Ferencvaros. L'Oradea és el vigent campió de la lliga romanesa, un trofeu que no aixecava des de feia una dècada.
El format de competició creua els primers i segons classificats de la fase de grups de l'Euro Cup amb els tercers i quarts de la Champions League. Els d'Oradea van assolir una sola victòria a la fase de grups de la Champions. Es van imposar per 14 a 7 al Primorac Kotor montenegrí. Va perdre en la resta d'enfrontaments, davant del Ferencvaros hongarès i el Brescia italià.
El CN Terrassa, per la seva banda, va acabar segon al grup "A" de l'Euro Cup, superant per dues vegades el Duisburg alemany i el Solaris Sibenik croat, cedint només en el doble enfrontament davant del kíder del grup, el Jug Dubrovnik.