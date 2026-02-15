Empat sense gols del San Cristóbal en un partit controlat per les defenses

El San Cristóbal ha empatat a zero a casa contra la Montañesa en un partit amb dos equips molt treballadors i en què les defenses han acabat imposant la seva llei. Els de Cristian García, que en el tram final han gaudit de les millors ocasions per desnivellar el resultat, no han tingut encert i han tancat la setmana sumant dos punts en tres encontres.
La bona notícia en els terrassencs va ser la reaparició del jove lateral dret Héctor Parrado que, després de molts mesos de baixos per una lesió de llarga durada, ha tornat a gaudir d'uns minuts, quallant una bona actuació. La dolenta va ser la lesió de Marc Río, que ha abandonat el terreny de joc en el minut 12, amb molèsties a una cama. Diumenge vinent, a les 17 hores, els parroquials visitaran el Badalona, líder del grup.
El partit ha començat amb una acció de Mario Cantí que Marc Río no ha pogut controlar bé, quan estava en una bona posició per fer mal a la defensa contrària. Avilés, de falta, ha posat a prova al porter local, Carles Segura, que ha aturat el llançament sense gaires problemes. Més tard, i en una centrada de Darío, Palomeque ha rematat de cap per sobre del travesser de la porteria del San Cristóbal.
Konu ho ha provat, però el porter visitant Eric ha evitat el gol. En una bona contra dels de Cristian García, Paul ha xutat fora i, poc abans del descans, Raúl Pérez, que havia entrat per Marc Río, no ha pogut superar amb el seu xut a la defensa visitant, en una acció de Paul. Fares ho ha intentat per a la Montañesa en els darrers instants del primer temps, però ha rematat massa desviat.
A la segona part el conjunt parroquial ha tingut opcions per marcar, si bé la millor oportunitat ha sigut per a la Montañesa. Konu ho ha provat només començar, però Eric ha refusat el seu tir i també ha pogut marcar Carlos Ollmo que, després de robar una pilota a un rival, ha avançat uns metres i ha engaltat un bon xut que ha sortit fora per molt poc.
Paul, en una jugada d'Adrià Alsina, ha xutat fora i Héctor Parrado s'ha trobat amb la intervenció del porter Eric, que ha evitat el gol local. El conjunt visitant ha pogut marcar en l'ocasió més clara del partit, però Carles Segura, amb el peu, ha salvat la situació. El davanter Aliou ha aprofitat una errada en el mig del camp, s'ha plantat davant del porter parroquial, però no l'ha pogut superar.
En la part final del partit, els de Cristian García han viscut els seus millors moments, amb bones opcions per marcar, si bé sense l'encert necessari. Héctor Parrado, en una bona jugada personal, s'ha trobat de nou al porter Eric. El seu refús l'ha caçat Adrià Alsina, que ha rematat massa alt. Hugo García, amb un potent xut de lluny, s'ha trobat la bona aturada del porter Eric, que ha enviat la pilota a córner i, al final, denou ho ha provat Adrià Alsina, però un defensa ha rebutjat la pilota a córner.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Paul, Carlos Olmo, Ricki, Joan Cervós, Max Llovera, Hugo García, Mario Cantí, Marc Río (Raúl Pérez, m. 12 (Héctor Parrado, m. 67)), Bafode (Adrià Alsina, m. 67) i Konu (Jordi Ranera, m. 83).