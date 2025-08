El CN Terrassa masculí debutarà a Rubí i el femení a casa

L’equip masculí del Club Natació Terrassa debutarà a la piscina del CN Rubí a la primera jornada de la lliga masculina de la Divisió d’Honor, encontre que està previst per al pròxim 11 d’octubre. Pel que fa a l’equip femení, començarà la competició la mateixa data, però a les instal·lacions de l’Anella Olímpica, i rebent al CD Waterpolo Iruña 98 02. Els dos equips ja saben quin és el calendari de la fase regular de la lliga de la temporada 2025-2026.

El primer partit com a local del conjunt masculí serà a la segona jornada, programada per al 18 d’octubre i amb el Santa Cruz Tenerife Echeyde com a rival. L’equip egarenc tancarà la primera volta visitant el màxim candidat a reeditar el títol de lliga, el potent CN Atlètic Barceloneta, matx que està previst per al 10 de desembre.

Una de les grans novetats de l’equip masculí serà el canvi de màxim responsable. Dídac Cobacho, després de vint anys com a tècnic del CN Terrassa, els deu últims de primer entrenador, ha deixat pas al que fins a la passada campanya era el seu segon, l’exjugador del conjunt egarenc, Sergi Mora.

Una altra de les novetats és que torna Marc Salvador al club on es va formar, després d’unes temporades al Tenerife Echeyde. També s’incorporen al primer equip del CN Terrassa de waterpolo el porter Xavi Teclas, que arriba procedent del CN Sabadell, i el neerlandès Lars Ten Broek, que jugava a l’OSC Budapest hongarès, i signa per dos anys. Són baixa respecte a la passada campanya Oriol Rodríguez, Pepe Motos i l’ucraïnès Ivan Chmyr mentre que van renovar el seu compromís pel conjunt egarenc Marcel Teclas i Gerard Cuacos.

Contra el Canoe

Després de debutar contra el conjunt navarrès, l’equip femení jugarà el seu primer encontre com a visitant, el 18 d’octubre, a la piscina del Real Canoe madrileny. La darrera jornada de la primera volta se celebrarà el 20 de desembre, i les terrassenques rebran a casa al CN Catalunya.

També hi ha un nou tècnic respecte a la passada temporada en l’equip femení, si bé és tot un clàssic com Xavi Pérez. Marxen la portera canadenca Jessica Gaudreault, Isa Piralkova, que fitxa pel CN Sabadell, la neozelandesa Emmerson Houghton i la madrilenya Lucía Gómez. Com a contrapartida, han arribat la portera Paula Nieto, de la Fresno State University, Irene Casado, del CN Sabadell, Miriam Ciudad, de l’Smile Cosenza italià, l’hongaresa Panni Szegedi, que jugava a la Universitat de Califòrnia, i la italiana Sara Cordovanni, del Pallanuoto Trieste. Van renovar Paula Prats, Pili Peña, Nina Ten Broek, Emily Nicholson, Elisabet Carmona i .