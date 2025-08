Júlia Divorra, nova directora tècnica del Línia 22

El Línia 22 ja té nova directora tècnica. Es tracta de la terrassenca Júlia Divorra, que precisament va iniciar-se en l’esport del hockey a l’escola d’aquest club, quan tenia tres anys. Com a jugadora va passar pel Línia 22 i el Club Egara i, quan tenia 17 anys va decidir aprofitar l’oportunitat que li brindava el hockey de poder fer una carrera a l’estranger i va jugar a l’equip d’una universitat dels Estats Units, la Rider University, on va viure una experiència enriquidora per al seu desenvolupament personal i també esportiu.

També va jugar a altres equips estrangers, com el Leuven o al Royal Uccle, tots dos de la lliga de Bèlgica. Ara, amb 24 anys, Divorra torna a Terrassa i inicia aquesta nova etapa com a directora tècnica del Línia 22, el club on va començar el seu camí en el hockey des de la seva escola.