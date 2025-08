El projecte Grass-Twin avança amb pas ferm

Dues reunions del passat mes de juliol, una sessió tècnica d’avaluació celebrada a Terrassa, i una trobada final de coordinació, organitzada a la seu del clúster Indescat a Barcelona va tancar amb èxit el pilot de Grass-Twin: Gespa Intel·ligent. El consorci del projecte està format per les empreses Fliwer Intelligence, Sports & Landscape, Involve Newtech i Rotimpres, juntament amb els clústers Indescat i Functional Print Cluster, i té el suport de la Federació Catalana de Hockey i l’Atlètic Terrassa Hockey Club, com a entitats col·laboradores en la validació del pilot.

Grass-Twin és un projecte de recerca industrial que va sorgir amb l’objectiu d’abordar un repte comú en la gestió de superfícies esportives, de gespa natural, híbrida o artificial: la manca de solucions tecnològiques avançades per a un manteniment eficient i personalitzat.

A la reunió tècnica que es va dur a terme a les instal·lacions de l’Atlètic, a Can Salas, hi van participar representants de Sports & Landscape, Indescat i la Federació Catalana i l’objectiu era analitzar les condicions del camp de proves. D’altra banda, la reunió final de coordinació va reunir de manera presencial els socis d’Indescat, Functional Print Cluster i Rotimpres, mentre que la resta d’entitats implicades van participar de manera digital per fer un balanç conjunt de les diferents fases del projecte.

Manteniment de gespa

Actualment, els sistemes de manteniment de gespa estan basats en programacions uniformes que no tenen presents les variacions microclimàtiques ni tampoc les necessitats específiques de cada àrea del camp. Aquesta limitació provoca un mal ús de recursos com l’aigua, i pot provocar problemes, com poden ser l’aparició de fongs per excés d’humitat o el deteriorament de la gespa per sequedat. Tot plegat, pot afectar la qualitat del terreny de joc, però també com pot comportar riscos per als esportistes.

El projecte Grass-Twin proposa una solució innovadora basada en la impressió funcional i el monitoratge intel·ligent. Es tracta d’un sistema distribuït de sensors impresos que actuen com un “bessó digital” del camp, proporcionant dades en temps real sobre paràmetres bàsics com la humitat del terreny. Aquesta informació permet adaptar el reg i altres cures de forma localitzada, optimitzant recursos i garantint condicions òptimes de joc.

Tot això comporta l’estalvi d’aigua i la millora de la sostenibilitat ambiental, ja que aquesta tecnologia contribueix a incrementar la qualitat i la uniformitat de la gespa, fet que col·labora a l’hora de minimitzar el risc de lesions i també fa créixer els estàndards en la gestió d’instal·lacions esportives.