CN Terrassa i Odontomed JET debutaran com a locals a la lliga de Copa Catalunya femenina que s'iniciarà el 28 de setembre. Les de Pili Bilbao rebran al BQ Girona Fontajau mentre que el conjunt de Toni Aragón, que treballarà amb Andreu Yebra i David Soler com a ajudants, tindran de rival a la seva pista al Lluïsos de Gràcia. El primer derbi local, un Odontomed JET-CN Terrassa, es disputarà a la setena jornada, prevista per al 16 de novembre, i el partit de la segona volta serà el 15 de març de 2026, a la vintena jornada.

En el primer partit dels dos representants egarencs de Copa Catalunya femenina com a visitants, programat per al 4 d'octubre, el CN Terrassa visitarà a l'Intersport Olaria mentre que l'Odontomed JET jugarà a la pista del CB La Vall d'en Bas.

El CN Terrassa va poder mantenir la categoria una temporada més mentre que l'equip d'Aragón, que havia aconseguit l'ascens a Primera Catalana, finalment va adquirir una plaça a Copa Catalunya i els dos equips tornaran a enfrontar-se a la mateixa divisió després d'una temporada en què la JET militava a Segona Catalana i el CN Terrassa a Copa Catalunya.