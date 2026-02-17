El CN Terrassa rep dimecres al CN Mataró en partit avançat de la lliga femenina

En partit de la tretzena jornada de la lliga femenina, el CN Terrassa s’enfrontarà aquest dimecres a les 21 hores a la piscina de l’Àrea Olímpica al Centre de Natació Mataró, tercer classificat de la competició amb 31 punts, quatre més dels que acumula el conjunt que prepara Xavi Pérez.\r\n\r\nEs tracta d’una excel·lent oportunitat per a les terrassenques, que són quartes amb 27, de retallar distàncies i continuar escalant posicions. En l’enfrontament de la primera volta, les maresmenques es van imposar per 14 a 12 a Terrassa.\r\n\r\nEl partit s’ha avançat al cap de setmana, ja que el Natació rep dissabte al CN Sabadell en un ja intranscendent partit de la cinquena jornada de la fase de grups de la Champions League.\r\n