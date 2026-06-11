El Kimura Gym es penja vuit medalles a l'Spanish Open de Castelldefels

Gran actuació dels esportistes del Kimura Gym a l’Spanish Open que es va celebrar a la ciutat de Castelldefels. L’equip terrassenc es va penjar un total de vuit medalles en aquesta competició, sis plates i dos bronzes.
En la categoria de formes musicals, Asia Hernández i Martina Pérez es van proclamar subcampiones. En la categoria de no-contact, Asia Hernández, Júlia Herrador i Jordi Castiñeira es van penjar també sengles medalles de plata, mentre que Júlia Pérez i Eithan Márquez es van haver de conformar amb la tercera posició. D’altra banda, en la categoria de semi-contact, Àlex Cuevas va finalitzar subcampió.
L’Spanish Open és una competició centrada en el karate, però la seva condició d’Open permet que estigui també obert a altres modalitats, sempre segons la reglamentació del karate.
Aquest Spanish Open va comptar enguany amb un elevat nivell de participació, amb conjunts procedents del País Basc, Madrid, Tenerife i Castelló, entre moltes altres localitats. Va competir fins i tot un equip procedent de Rússia.
La gran participació registrada va obligar a situar fins a sis tatamis al pavelló, a banda del ring principal.