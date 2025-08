El Manresa, primer test a l’Estadi Olímpic

El CE Manresa posarà a prova el Terrassa FC en el primer encontre amistós de la pretemporada dels egarencs com a locals. Amb entrada lliure per als espectadors, els de Víctor Bravo, a partir de les 19 hores, rebran aquest dimecres a l’Estadi Olímpic el conjunt del Bages, que enguany repetirà a la Tercera Federació per segon any consecutiu, després de baixar de categoria fa dues temporades.

L’última visita del CE Manresa a l’Estadi Olímpic en partit oficial va ser el 17 de desembre del 2023, i el resultat final va ser d’empat a dos gols, amb les dianes dels locals Pau Salvans i Jofre, i dels visitants Baquero i Javi López. Per a aquest compromís, l’entrenador del Terrassa FC no podrà disposar del lesionat Álvaro Martín.

El Manresa, que aquesta temporada dirigeix el tècnic Sergi Trullàs, va estar entre les places que aspiren a l’ascens a Segona Federació la temporada anterior, però finalment va finalitzar la lliga regular en una còmoda novena posició, a la meitat de la taula, lluny de la part de baix i de la de dalt.

L’entrenador del conjunt bagenc va aterrar al primer equip a cinc jornades per a la conclusió de la lliga passada, en substitució de Mikel Azparren, amb un balanç de dos triomfs i tres derrotes i el club manresà va fer una aposta per la seva continuïtat a la banqueta i li va proposar mantenir-se en el càrrec de cara a aquesta campanya 2025-2026.