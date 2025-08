Miguel Pérez‑Godoy reforça l’equip de natació del CN Terrassa

El Club Natació Terrassa ha incorporat a Miguel Pérez‐Godoy Brageli, nedador especialitzat en proves de lliure, especialment els 200 metres, amb una trajectòria destacada en tots els àmbits, estatal i internacional. Procedent del CN Dos Hermanas, Pérez‐Godoy arriba al club després d’haver competit amb la selecció espanyola al Mundial de piscina curta de Budapest 2024, on va formar part dels equips de relleus 4x100 i 4x200 metres lliure, aconseguint la sisena i cinquena posició, respectivament, i establint dos rècords d’Espanya. També hi va disputar proves individuals com els 200 i 50 metres lliure.

A nivell nacional, el nedador andalús ha aconseguit el títol de campió d’Espanya de piscina curta en 200 metres lliure, amb una marca d'1:43.63, rècord del campionat. La temporada

2025 ha confirmat la seva solidesa competitiva amb l’or als 200 metres lliure del circuit Mare Nostrum (Canet) i diversos podis als Campionats d’Espanya Open.