Més a prop de la posada en marxa

Els tres representants locals de la Divisió d’Honor masculina de hockey ja tenen perfilada la seva pretemporada i també bona part de la configuració de la seva plantilla. Atlètic, Club Egara i CD Terrassa iniciaran els seus entrenaments per començar a preparar la seva participació en el Campionat de Catalunya. Els del Pla del Bon Aire i els de les Pedritxes tornen a la feina el dimarts dia 19 d’agost, mentre que els de Can Salas començaran a treballar el dilluns dia 25 d’aquest mes, amb una programació que inclou dobles sessions.

L’Atlètic, subcampió de la passada lliga masculina, ha experimentat alguns canvis rellevants a la seva plantilla. Destaca la marxa de l’internacional Pol Cabré, que la pròxima temporada militarà a l’Oranje Rood de la lliga dels Països Baixos. També ha deixat l’equip Nil Recasens, que jugarà al conjunt belga del Royal Pingouin Hockey Club Nivellois mentre que dos jugadors, Àlex Aymerich i Roger Rovira, jugaran al segon equip, el Vallès Esportiu. El porter Joan Ramon Avilés tampoc continua, després de prendre la decisió de penjar l’stick.

En el capítol d’altes, tornen dos jugadors formats al club de Can Salas que estaven jugant a l’estranger. Es tracta de Roger Figa, que estava a l’SCHC d’Utrecht, a la lliga neerlandesa, i Xavi Castelló, que estava jugant al Royal Herakles de la competició de Bèlgica. Pugen al primer equip dos jugadors procedents del Vallès, Arnau Gutiérrez i Marc Albericio, i un juvenil, Lukas Palau-Ribas. I també jugarà a l'equip l'argentí Ignacio Nepote.

Tornen dos jugadors

A la plantilla de l’Egara, subcampió de la Copa del Rei i que continuarà dirigint el britànic anglès Andrew Wilson, tornen dos jugadors que estaven fora, Pol Gispert, que estava al Royal Uccle Sport de Bèlgica, i Pol Torres, que ha estat dos anys lluny del club del Pla del Bon aire, primer a les files del Wattignies Hockey Club francès i, la passada campanya, al Koninklijke Hockey Club Leuven belga.

D’altra banda, Jan Clapés també inicia una aventura a l’estranger, en aquest cas al Rapid Hockey Club Temse de Bèlgica. Les altres dues baixes de l’equip de Wilson respecte a la passada campanya són Jordi Farrés i Xavi Aguilar, que han optat per posar punt final a la seva trajectòria esportiva a l’elit.

Finalment, el CD Terrassa que lidera el tècnic Jordi Fitó, de moment no ha concretat cap incorporació de cara a les competicions de la temporada que ve. Sí que hi ha quatre baixes confirmades: l’internacional Edu de Ignacio-Simó, que jugarà al HC‘s-Hertogenbosch dels Països Baixos, Oriol Sacristán, que marxa a Bèlgica, Pol Calonge que ho farà a Itàlia mentre que Sergi Sanmartín ha decidit plegar.

Definits els grups del Campionat de Catalunya

El Campionat de Catalunya serà la primera competició oficial de la temporada i començarà el 25 d’agost i finalitzarà el 7 de setembre, amb la disputa de les finals. En el grup 1 participaran Club Egara, Júnior FC i FC Barcelona mentre que el grup 2 el formaran Atlètic, CD Terrassa i RC Polo. Els equips s’enfrontaran entre tots, pel sistema lligueta, i els dos primers de cada grup es disputaran el títol. Els dos segons es jugaran la lluita pel tercer i quart lloc i els tercers ho faran per dirimir les posicions cinquena i sisena. L’Estadi Municipal Martí Colomer acollirà les finals masculina i femenina.