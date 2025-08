El CD Terrassa ha anunciat que Ignasi Torras formarà part de l’equip tècnic com a coordinador de la línia masculina, assumint la responsabilitat dels equips de Divisió d’Honor Masculina "B", Primera Divisió i juvenil. A més, Torras també serà el segon entrenador del segon equip masculí de l'entitat de les Pedritxes, fent tàndem amb Xavi Àvila, màxim responsable tècnic.

Com a jugador, el tècnic terrassenc es va formar a les categories inferiors de l'Atlètic i va ser internacional absolut en trenta ocasions i abans va passar per les seleccions sub-14, sub-16, sub-18 i sub-21. Durant dues temporades, va jugar al Royal Racing Club Brussel·les de la lliga belga, on també va dur a terme tasques d’entrenador i coordinador esportiu. També va treballar com a màxim responsable professional de l'Iluro HC de Mataró. En l'actualitat, Torras, nascut l'any 1995, també és segon entrenador de la selecció catalana sub-18.