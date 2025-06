El porter terrassenc Adrián Tapia López formarà part de la plantilla del San Cristóbal la pròxima temporada. Té 18 anys i s'ha format a les categories inferiors del CE Sabadell. La darrera temporada ha jugat en el juvenil del club arlequinat i va anar convocat en alguna oportunitat amb el filial de Tercera Federació i també va participar en alguns entrenaments del primer equip de Segona Federació, que va aconseguir l'ascens.

La d'Adrián Tapia és la tercera incorporació confirmada després de les del centrecampista Àlex Fernández i l'atacant Éric Jiménez. Han renovat respecte a la plantilla de la passada campanya el porter Carles Segura, els defenses Ricki Calamardo, Joan Cervós i Carlos Olmo i els davanters Mario Cantí i Marc Río. No continuen de la 2024-2025, com ja ha anunciat el club, el porter Álex Sánchez i els jugadors Eric Ruiz, Bruno Perone, Alberto Padilla, Miguel Expósito, Roger Martínez, Kevin Alarcón, Izan Rosena i Marco Martínez. Els dos últims estaven cedits pel CE Sabadell i han tornat al seu club d'origen. Lamine, Ayoub i Peke són els tres únics de la plantilla de la passada campanya que tenen llicència en vigor i, de moment, continuaran, si no hi ha cap canvi.