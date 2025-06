Històric doblet de l'Atlètic al Campionat d'Espanya juvenil

Excel·lent punt final a la temporada per a l'Atlètic Terrassa Hockey Club, que va signar un històric doblet en el Campionat d'Espanya juvenil disputat a les instal·lacions de l'RC Polo de Barcelona. Les dues finals van acabar amb victòria dels de Can Salas per 4 gols a 2. Els nois es van imposar als amfitrions del Polo, mentre que les noies van batre el Júnior de Sant Cugat.

En la categoria masculina, el conjunt que prepara Xavi Trenchs es va desfer en semifinals de l'altre representant terrassenc, el Club Egara, per 3 a 2. Els de Trenchs manaven per 3 a 0 gràcies a dos penals-córner transformats per Joan Castelló i Iu Torradeflot a la primera meitat i a un gol d'Abel Serrano quan faltaven deu minuts per acabar. Van abaixar els braços els de Can Salas als darrers sis minuts i l'Egara, entrenat per Santi Amat, ho va aprofitar per retallar distàncies gràcies a dos gols de Senen Escamilla, el primer de penal-córner i el segon d'stroke. En l'altra semifinal, el Polo es va imposar per 4 a 1 al Club de Campo madrileny.

A la gran final, l'Atlètic va batre amb autoritat els amfitrions del Polo. Només s'havien disputat 20 segons quan Miquel Sánchez va batre per primera vegada el porter Pepe Sitjar. Quan faltaven cinc minuts per al descans, Javier Roji va empatar, però en el següent atac, Cesc Bosch va signar el 2 a 1. Ja al tercer període, Bosch va transformar un penal-córner i va ampliar l'avantatge fins al 3 a 1. Roji va fer a continuació el 3 a 2. Per si hi havia dubtes, Iu Torradeflot va establir, també de penal, el 4 a 2 definitiu que va donar el títol a l'Atlètic.

El bronze va ser per al Club Egara, que va derrotar per 1 a 0 al Club de Campo gràcies a un solitari gol de penal d'Enric Morros al minut 40 de joc.

L'Atlètic va participar en aquest Campionat d'Espanya juvenil amb els següents jugadors: Guillem Ferrer i Lukas Palau-Ribes (porters), Iu Torradeflot, Pol Mampel, Marc Martín, Eduard Marquès, Maxim Florit, Quim Coral, Pol Agell, Miquel Sánchez, Ton Abad, Carles Vicen, Cesc Bosch, Octavi Pons, Nil Moix, Abel Serrano i Joan Castelló.

Competició femenina

Pel que fa al Campionat d'Espanya juvenil femení, les noies de l'Atlètic van aixecar també el trofeu de campiones. L'equip dirigit per Sergi Puig es va classificar per a la gran final en guanyar per 3 a 1 al Tenis de Santander a la tanda de "shoot-outs" després que els 60 minuts reglamentaris acabessin amb empat a dos. Clàudia Escudero va posar per davant les de Can Salas al trecer minut de partit, però les càntabres van donar la volta al marcador gràcies a les dianes de Gabriela Garayo de penal i de Maaria Gil. Al minut 32, Anna Maarquès va establir un 2 a 2 que ja no es mouria als dos darrers quarts. Als "shoot-outs", les de Puig es van mostrar molt més encertades. Marta Farré, Clàudia Escudero i Nonna Corominas van marcar els tres gols egarencs, mentre que pel Tebnis només va anotar Maria Gil. A l'altra semifinal, el Júnior es va desfer per 2 a 0 del Jolaseta.

A la final, l'Atlètic femení també va anar per feina. Els quatre gols de les egarenques van ser de penal-córner. Nonna Corominas va obrir el marcador als tres minuts. Al 12, Clàudia Escudero va fer el 2 a 0 i al 21 Corominas va tornar a marcar, aquesta vegada el 3 a 0. Semblava tot decidit, però les santcugatenques es van apropar en el marcador gràcies a les dianes de Clara Pérez i Carlota Duran. Però quan faltaven només quatre minuts, Anna Marqués va certificar el títol en fer el 4 a 2 definitiu.

L'equip femení de l'Atlètic estava integrat per les següents jugadores: Laura Rovira, , Elsa Galindo, Nonna Corominas, Carla Centelles, Jana Codina, Anna Marquès, Martina Campos, Júlia Casabón, Júlia Viñas, Clàudia Escudero, Júlia Escudero, Berta Sola, Eva Gibert, Marta Farré, Itzel Comas, Nona Soler, Elena Trias i Ona Medina.

El Tenis es va penjar el bronze després d'empatar a zero i guanyar per 3 a 2 als "shoot-outs" al Jolaseta.