La selecció espanyola es classifica per al Mundial del 2026

La selecció espanyola masculina de hockey va obtenir diumenge a Berlín la classificació directa per a la Copa del Món del 2026, que es disputarà a les ciutats de Wawre (Bèlgica) i Amstelveen (Països Baixos) en imposar-se a Alemanya. En el primer partit, els espanyols van empatar a un amb els alemanys i es van imposar per un contundent 0 a 3 a la tanda de "shoot-outs". Diumenge, els de Caldas necessitaven la victòria per a classificar-se i es van imposar per 0 a 2.

Van participar en aquesta darrera concentració de la Pro League fins a vuit jugadors terrassencs: Jordi Bonastre, Xavi Gispert, Marc Recasens, Gerard Clapés, Marc Miralles, Pol Cabré-Verdiell, Bruno Ávila i Pau Petchamé.

La selecció ha signat una magnífica tercera posició en aquesta edició de l'FIH Pro League. Ha acabat tercera amb 29 punts, només superada pels Països Baixos, que ha estat el campió amb 35 i per Bèlgica, segona amb 30. En els 16 partits disputats, els de Caldas han aconseguit vuit victòries, tres empats i cinc derrotes.

El penúltim partit davant dels alemanys va ser força intens. Malgrat haver tingut més oportunitats de gol, els de Caldas van arribar al descans amb el marcador d'empat a zero. El 0 a 1 va arribar en els primers minuts del darrer període. Una bona conducció per la dreta del terrassenc Marc Miralles va acabar amb una passada per al també egarenc Pol Cabré-Verdiell, que va definir amb precisió al minut 46. Quan faltaven només dos minuts, els alemanys van treure el porter del camp i li va funcionar. Al minut 60, Michel Struthoff va establir l'empat a un gol, que va dur el matx als "shoot-outs". Luis Calzado va ser el gran protagonista de la tanda, aturant els tres primers llançaments. Tres terrassencs van marcar els seus respectius llançaments: Xavi Gispert, Jordi Bonastre i Marc Miralles.

Victòria decisiva

Diumenge, en el darrer matx de la competició, els de Caldas necessitaven guanyar per assolir la classificació mundialista. En menys d'un minut, Espanya ja havia generat dues ocasions clares. Una altra combinació terrassenca, aquesta vegada entre Marc Miralles i Pau Petchamé, va significar el 0 a 1. Miralles va fer una passada de flick a Petchamé, que va rematar a porteria i després de tocar en un defensor va acabar en gol.

El joc es va equilibrar al tercer període, però al quart Espanya va tornar a colpejar. Una potent rematada de revés de l'egarenc Xavi Gispert va significar un 0 a 2 que ja no es mouria. Els amfitrions van generar perill gràcies a jugar els últims vuit minuts sense porter, però Espanya va poder certificar tant el triomf com la classificació per al Mundial.