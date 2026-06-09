El San Cristóbal renova els porters

Carles Segura i Adrián Tapia continuaran sent els dos porters del San Cristóbal la temporada 2026-2027. El club, continuant amb la seva aposta per la continuïtat d’un bon grapat de jugadors de la passada campanya, ha anunciat la renovació dels que ja van exercir com a porters la lliga anterior. Fins ara, només hi ha hagut una incorporació, encara que es tracta d’un jugador que ja havia vestit la samarreta del conjunt parroquial, el centrecampista barceloní Miguel Martínez.
Carles Segura, nascut a Sant Cugat del Vallès l’1 de gener de 2001, ha jugat en dues etapes amb l’equip egarenc. Primer va arribar procedent del juvenil del Cornellà i, l’estiu de 2022, va marxar al Sabadell “B”. Una temporada més tard, va marxar al CE L’Hospitalet i, l’estiu passat, va retornar al San Cristóbal.
La passada temporada, Carles Segura, que ha signat el seu compromís fins a finals de la 2026-2027, va disputar un total de 30 partits i 2.700 minuts i només una lesió a la cara, fruit d’un cop en un entrenament, el va deixar fora durant unes jornades.
Pel que fa a Adrián Tapia, es va formar a les categories inferiors del CE Sabadell i la passada temporada es va incorporar al San Cristóbal. El porter va jugar en el juvenil del club arlequinat i fins i tot va entrar en alguna convocatòria del filial que llavors militava a la Tercera Federació i també va participar en alguns entrenaments del primer equip, que va aconseguir l’ascens a Primera Federació. Adrián Tapia, nascut el 10 d’abril de 2007, va jugar quatre partits de lliga amb el San Cristóbal la passada campanya, i dos de Copa Catalunya. El jove porter ha signat el seu compromís fins a l’any 2028.
Vuit renovacions
Amb aquestes dues ja són vuit les renovacions que ha anunciat públicament el San Cristóbal. Va començar amb els dos jugadors que fa més temporades que defensen la samarreta del conjunt parroquial, el defensa Ricki Calamardo i el davanter Mario Cantí. Posteriorment, va ser el torn de dos atacants, el jove Adrià Alsina i Jordi Ranera, que enguany jugarà la seva cinquena temporada amb els terrassencs. Finalment, l’entitat parroquial va fer públiques les renovacions del defensa internacional andorrà Max Llovera i del centrecampista Guillem Hernández.