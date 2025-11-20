“En defensa hem de participar tots”

Defensivament, el Terrassa FC ha experimentat una millora en els tres últims partits de lliga, els que s’han disputat des de l’arribada del tècnic Oriol Alsina a la banqueta. En total, en els compromisos contra Andratx, Barbastro i Sant Andreu, el conjunt terrassista ha encaixat només un gol, un objectiu que no s’havia aconseguit i, fins i tot, havia provocat que fos un dels més golejats del grup, posició que ara ocupa, curiosament, el cinquè classificat, el Castelló “B”, amb 24 gols en contra en les onze jornades disputades.
Un dels habituals en els formacions titulars i a la defensa és Álvaro Martín que, tot i que una lesió el va impedir començar amb normalitat al temporada, s’ha fet amb un lloc a l’equip. El defensor de Saragossa manifesta que “com diu l’entrenador, el davanter és el primer defensa, i jo crec que és important també que en la defensa participem tot l’equip”. Guardar bé la porteria pròpia “una mica ve d’aquesta intensitat des dels puntes, pressionar fort i, sobretot, que les línies estiguin molt juntes per deixar els menys espais possibles”, opina el jugador del conjunt egarenc.
El Terrassa FC ha rebut disset gols en contra en onze encontres, el que significa que ocupa la cinquena posició en una hipotètica classificació d’equips més golejats. Per davant, a més del conjunt castellonenc, hi ha el Valencia Mestalla, penúltim a la general, i amb 22 gols encaixats; l’Atlètic Lleida, catorzè i amb 20 gols en contra; i el Torrent, cuer de la categoria, amb 18 gols rebuts en les onze jornades que s’han celebrat.
La faceta defensiva, doncs, era un dels problemes a arreglar, ja que els números en atac, quinze gols a favor, estan bastant en sintonia amb molts dels rivals, fins i tot alguns de la part alta de la classificació. L’objectiu del cos tècnic és continuar en aquesta dinàmica en les pròximes jornades.
Álvaro Martín pot actuar en dues posicions i assegura que “m’adapto bé a les dues”, si bé recorda que “durant la meva carrera futbolística he jugat més de central, però hi ha hagut anys que m’ha tocat jugar de lateral, i m’adapto bé també”.
En els resultats
El defensa aragonès també analitza el canvi d’entrenador i d’Alsina assegura que “és un gran entrenador, l’equip està agafant bé les idees que ell vol i es veu reflectit una miqueta també en els resultats”. Álvaro Martín detalla que “portem una bona dinàmica, l’equip està bé i esperem seguir així”.
Del rival de dissabte, el Barça Atlètic, el defensa terrassista diu que “té molta qualitat individual, són molt dinàmics i haurem d’estar ben concentrats i defensar bé aquestes individualitats”.