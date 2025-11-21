Esports

Un altre test feixuc per al San Cristóbal

Els parroquials tenen les baixes de Mario Cantí i Peke

  • Una acció del partit de diumenge passat -

Publicat el 21 de novembre de 2025 a les 18:18

El San Cristóbal juga dissabte a les 16 hores contra el Vilanova, a l’Estadi dels Alumnes Obrers. Per a aquest compromís, el tècnic Cristian García recupera als defenses Max Llovera i Joan Cervós, absents la passada jornada perquè estaven amb la selecció d’Andorra.

Mario Cantí, amb molèsties, i Peke, que no ha entrat a la convocatòria, seran baixa. El Vilanova, un dels nouvinguts a la categoria, ha començat la lliga amb molta empenta i ocupa la sisena plaça, amb dinou punts, un menys que el primer equip que està situat en posicions de “play-off” d’ascens. “És dels millors equips del grup a nivell ofensiu. Hem de ser nosaltres mateixos i hem de tenir la pilota perquè pateixin”, va dir Cristian.

