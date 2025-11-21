Un altre test feixuc per al San Cristóbal

El San Cristóbal juga dissabte a les 16 hores contra el Vilanova, a l’Estadi dels Alumnes Obrers. Per a aquest compromís, el tècnic Cristian García recupera als defenses Max Llovera i Joan Cervós, absents la passada jornada perquè estaven amb la selecció d’Andorra.\r\n\r\nMario Cantí, amb molèsties, i Peke, que no ha entrat a la convocatòria, seran baixa. El Vilanova, un dels nouvinguts a la categoria, ha començat la lliga amb molta empenta i ocupa la sisena plaça, amb dinou punts, un menys que el primer equip que està situat en posicions de “play-off” d’ascens. “És dels millors equips del grup a nivell ofensiu. Hem de ser nosaltres mateixos i hem de tenir la pilota perquè pateixin”, va dir Cristian.\r\n