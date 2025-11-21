Derrota del CN Terrassa davant el Jug Dubrovnik a l'Eurocup

El Club Natació Terrassa va perdre per tres gols de diferència (12-15) a la piscina de l'Àrea Olímpica davant del gran favorit del grup, el Jug Dubrovnik i continua ocupant la segona posició del grup "A". L'equip de Sergi Mora s'ha quedat sense opcions d'aspirar a la primera plaça, reservada per al campió croat, però ho té tot a favor per classificar-se com a segon. Acumula sis punts, tres més que els dos darreres classificats, el Solaris Sibenik i el Duisburg alemany. Aquests seran precisament els dos darrers rivals dels terrassencs a la lligueta. L'equip jugarà el dijous 4 de desembre a Sibenik i tancarà la fase de grups el 12 de febrer a la ciutat alemanya de Duisburg.
Els dos primers classificats dels quatre grups accediran a vuitens de final, on s'afegiran els vuit equips que no hagin pogut passar ronda a la Champions League.
Tot i fer un molt bon partit, als terrassencs se'ls va escapar la victòria a casa davant del conjunt de Dubrovnik. La primera meitat se la van adjudicar els de Mora (6-5), però els visitants van reaccionar a la segona. Van empatar al tercer quart (10-10) i van resoldre amb un 2 a 5 en el quart i definitiu període.
Òscar Blasco va inaugurar l'electrònic als 27 segons, però els croats Bogdan Djerkovic i Toni Mozara van capgirar el marcador només un minut més tard. Nacho Bargalló va empatar i Albert Sabadell va fer el 3 a 2, tot aixó en els tres primers minuts. Maro Susic va empatar a tres minuts per acabar el primer acte.
Al segon quart, Bargalló va tornar a posar per davant els terrassencs i Branimir Herceg va empatar a quatre. A dos minuts pel descans, Marc Salvador va signar el 5 a 4 i pocs segons després Blasco va fer el 6 a 4 de penal. Jokovic va retallar distàncies quan faltaven cinc segons.
Reacció croata
A la represa, els croats van reaccionar. Vlaho Pavlic va empatar de penal, però els de Mora van tornar a posar-se dos gols per davant gràcies a les dianes de Jordi Chico i el capità Ricard Alarcón. A mitjan tercer quart, el Natació guanyava per 8 a 6. Encaixaria a partir de llavors un parcial desfavorable de 4 gols a 9 que l'acabaria conduint cap a la derrota. Els croats van empatar primer a vuit, Blasco va fer el 9 a 8 i dos gols de Marko Zuvela van situar el 9 a 10 a l'electrònic, que Alarcón va neutralitzar quan faltaven vuit segons per acabar el tercer acte.
Es va entrar al darrer quart amb tot obert. Quan quedaven menys de tres minuts, el partit estava empatat a 12. L'equip de Dubrovnik va mostrar-se llavors més encertat en atac i va anotar un 0 a 3 que el Natació ja no podria superar.