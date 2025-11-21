Últim derbi de l’any: Club Egara-CD Terrassa

Les lligues de hockey abaixaran la persiana aquest cap de setmana i no tornaran fins al 15 de març, gairebé quatre mesos després. Aquesta darrera jornada de la primera volta, que servirà per acabar de determinar els equips classificats per a la Copa del Rei, ens deixa el darrer derbi terrassenc de l’any.
A la competició masculina, dissabte a les 15 hores, el Club Egara rebrà al Pla del Bon Aire el CD Terrassa en un duel amb moltes coses en joc. L’Egara (cinquè amb 19 punts i un partit més) ve de perdre al camp del Club de Campo i d’empatar al del Sanse Complutense en partit avançat, mentre que els de les Pedritxes (setens amb 11) van golejar per 6 a 1 el Taburiente diumenger passat.
Després d’haver perdut a casa contra Sanse Complutense, Polo i Atlètic, el Club Egara no pot deixar-se més punts, mentre que el Terrassa necessita puntuar per assegurar-se disputar la Copa.
L’Atlètic (quart amb 20 punts) no hauria de tenir problemes per batre, també dissabte, a les 17 hores al Barça.
A la lliga femenina, el CD Terrassa, penúltim, jugarà demà a les 13 hores contra el cuer, un Castelldefels que només té un punt. A la mateixa hora, l’Egara visitarà el Júnior. L’Atlètic rebrà avui a les 17 hores el camp del Polo.