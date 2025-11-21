El Terrassa FC visita un dels escollits

Un Terrassa FC que ha enllaçat tres jornades consecutives sense perdre, amb un balanç de dues victòries i un empat, vista un dels grans favorits per a l’ascens. El Barça Atlètic, segon a la classificació amb 20 punts, posarà a prova els d’Oriol Alsina que arriben a l’Estadi Johan Cruyff a la novena plaça, amb quatre punts menys. Ruymán, operat fa una setmana de la lesió del peroné que va patir a Barbastre, i Aythami, amb problemes a un genoll, seran les dues úniques baixes per a aquest compromís que està previst que comenci a les 19 hores. S’encarregarà de repartir justícia la col·legiada Paola Cebollada López, del Comitè d’Aragó.
Del filial barcelonista, Alsina va comentar que “evidentment que són jugadors que tenen moltíssima qualitat i podríem parlar de genialitat, són els millors futbolistes d’aquesta edat que hi pugui haver de tot arreu”, però va recordar que “sortiran onze al camp, i nosaltres sempre diem que tots els partits són difícils en aquesta categoria”.
L’entrenador maresmenc del conjunt terrassenc va assenyalar que “nosaltres anem allà amb ambició i amb molt de respecte, perquè evidentment que són bons futbolistes i que estan predestinats a quedar a dalt de tot, però portem l’escut del Terrassa i anem allà pels tres punts”. Alsina va apuntar que “sortirà millor o sortirà pitjor, i potser quan acabi el partit podem donar per bo un empat, però, nosaltres ara ni ens ho plantegem, anar a empatar, ens plantegem anar a guanyar, anar a competir i que la gent es deixi l’ànima en cada jugada, en cada lluita individual i el que es pugui per aportar el màxim a la lluita col·lectiva”.
Una passa endavant
El tècnic del conjunt terrassista va manifestar que espera que el seu equipsfaci una passa endavant respecte al partit de la passada setmana contra el Sant Andreu i també va demanar més ambició. “Intentarem tenir la pilota. Sabem que ells també la voldran tenir, però nosaltres quan la tenim també hem de ser una miqueta millors que la setmana passada, en aquest aspecte de voler tenir la pilota, de ser ambiciosos i de dir, aquí estic jo”.
Va demanar als seus jugadors que tinguin “mentalitat ofensiva i mentalitat guanyadora” i va afegir que “hem de creure en nosaltres i que som capaços de guanyar el rival que hi hagi i aquest no és diferent”.